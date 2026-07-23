Hélio dos Anjos elogia Derek e cita crescimento de Kauã Maranhão no Náutico

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Com um gol e uma assistência, o meia Jean Carlos foi o grande nome do Náutico na vitória por 2x1 diante do Londrina, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além dele, outros dois jogadores também se destacaram e ajudaram o Timbu a acabar com um jejum de oito partidas sem triunfos em 2026.

Prata da casa do Náutico, Kauã Maranhão, que já havia marcado contra o CRB, na rodada passada, foi o escolhido para começar entre os titulares. Ele abriu o placar com um gol de cabeça e por pouco não fez outro, também em cabeçada, com a bola acertando a trave.

O parceiro dele de ataque, Derek, também contribuiu para a vitória do Náutico. Foi ele quem aproveitou justamente o rebote da cabeçada de Kauã que acertou a trave e acabou sofrendo a penalidade, convertida por Jean Carlos.

No caso de Derek, chamou atenção o fato de o atacante ter sido utilizado como um ponta. Posicionamento que não é novo na carreira, garantiu o técnico Hélio dos Anjos.

“Eu estava na Ponte Preta, em 2020, e ia contratar Derek. Mas não para ser centroavante. Ele ia jogar ali (na ponta). Acabei levando um meia no lugar dele e Derek foi para a Chapecoense, jogando várias partidas desse jeito. A partir do momento que passei a ter problemas de sustentação de jogo pelas laterais, com dificuldades de Victor criar algumas situações, eu treinei Derek para isso (jogar pelos lados). Achei o jogo dele taticamente e tecnicamente brilhante”, elogiou.

“Já Maranhão, no ano passado, abandonou o clube através do empresário dele. Mas quem ele procurou para voltar? Fui eu. Tenho carinho pelo jogador. Ele falou diretamente comigo porque, quando começou no profissional, também foi comigo. É um jogador com ótimos fundamentos. O cabeceio dele é algo que ele faz bem feito nos treinamentos. Só reclamei dele que no primeiro tempo ele poderia antecipar duas jogadas que o Derek colocou”, completou. O prata da casa estava emprestado ao Piauí, disputando a Série D.

Com a vitória diante do Londrina, o Náutico pulou para a 12ª posição, com 24 pontos. Na próxima rodada, o Timbu pega o Criciúma, domingo (26), no Heriberto Hulse. O Tigre é o líder da competição. Para o confronto, os pernambucanos não terão o lateral-esquerdo Igor Fernandes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Matheus Ribeiro, Léo Jance e Luiz Paulo são as opções para o setor.

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