Futebol Hélio dos Anjos elogia Romarinho, mas cita salário como entrave em possível interesse Treinador reforçou que o ex-atacante do Sport seria um nome para "desequilibrar" na Série B, mas indicou que Timbu não teria condições de custear contratação

Há alguns dias, circulou nas redes sociais uma foto de Hélio dos Anjos cumprimentando o atacante Romarinho, que recentemente entrou na Justiça para solicitar a rescisão contratual com o Sport. A cena fez com que o treinador fosse questionado sobre a possibilidade de o Náutico trazer o antigo nome do rival para os Aflitos. Desejo que o treinador alvirrubro considera fora da realidade financeira do clube.





“Ele já trabalhou comigo no ABC. Era um menino, indicado por um grande amigo meu, o Givanildo (Oliveira). Ele estava lá no Globo-RN. Foi super interessante para mim. Fiz duas beiradas com Bismark e Romarinho. Dali foi para o Fluminense e Bismark eu levei para a Arábia. Aquele encontro (com o atleta) fui eu que proporcionei. Gosto dele, fui lá e cumprimentei. Agora falar da qualidade dele? Numa Série B? Ele desequilibra. Ele vem e coloca o sarrafo do setor lá em cima”, elogiou, antes de fazer a ponderação.

“Quando eu vejo um jogador que entrou na Justiça, eu acho mais difícil contratar. Quando ele rescinde, ele faz um acordo com o clube e complementa esse salário. Não temos chances de pagar um salário na altura do que o Sport pagou nos últimos anos. Por isso, nós temos que trabalhar mais, pesquisar mais. Bruno (Becker, presidente) tem sido parceiro, participativo e disse que ia liberar para conversarmos com outro jogador que queremos buscar. Dentro das nossas possibilidades, vamos jogar a régua lá em cima”, apontou.

Romarinho estava no Sport desde 2024, somando sete gols em 74 jogos pelo clube. A última vez em que o atleta atuou pelo time rubro-negro foi em 7 de dezembro, na derrota do Leão por 4x0 para o Grêmio, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

