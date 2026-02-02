A- A+

Náutico Hélio dos Anjos elogia Rosa e destaca trabalho da base do Náutico Atacante de 17 anos foi o responsável pelo gol do triunfo sobre o Vitória, no último sábado (31)

Autor do gol do triunfo do Náutico sobre o Vitória, no último sábado (31), o atacante Rosa foi elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos. O treinador alvirrubro fez questão de destacar a participação do jovem de apenas 17 anos. Foi apenas a segunda partida do prata da casa como atleta profissional.

"A única coisa que eu lamento é que usamos pouco ele. É um exímio pivô, de bolas curtas e nós usamos muito pouco ele neste sentido. A bola também não chegou tão limpa. Ele fez um gol de artilheiro que acredita. A jogada estava meio morta, ele conseguiu antecipar e fazer o gol. Eu acho que é muito bom", salientou.

Rosa foi acionado na partida contra o Vitória no intervalo, na vaga de Samuel Otusanya. Seu gol aconteceu aos 33 minutos, após Felipe Saraiva sair na caga do goleiro, a bola ficar viva na área e ele finalizar quase sobre a linha, diante de dois marcadores.

Além de Rosa, o Timbu utilizou outros três atletas oriundos de sua base no final de semana. Entraram em campo o zagueiro Índio, o lateral-direito Emanuel e o atacante Kevyn. Algo valorizado por Hélio dos Anjos.

"Um garoto de 17 anos tem oportunidade, ele tem que se sentir privilegiado de estar tendo a oportunidade numa equipe profissional como é o Náutico. Então a gente fica feliz. Eu acho que o trabalho da base é um trabalho que nós temos que respeitar muito e considerar muito. O Náutico precisa, naturalmente, se envolver mais com a base, porque é da base que vamos tirar sustentação para o futuro do clube", pontuou Hélio.

Após brilhante campanha na primeira fase e classificado de forma direta à semifinal, o Náutico terá dez dias para se preparar para a reta final do Pernambucano. O Alvirrubro só volta a atuar no dia 11 de fevereiro e aguarda o vencedor de Santa Cruz e Maguary.

