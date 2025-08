Hélio dos Anjos exalta vitória contra o Retrô e elogia torcida: "principal parceira"

A- A+

A vitória contundente do Náutico contra o Retrô, por 3 a 0, neste domingo (3), pela 15ª rodada da Série C foi destacada pelo treinador alvirrubro, Hélio dos Anjos, após a partida que levou o seu time à terceira colocação na tabela.

Além de elogiar o trabalho e a evolução da equipe dentro da sua proposta de “intensidade” dentro de campo, o técnico elogiou o apoio do torcedor alvirrubro na competição.

“Se o torcedor sente que não tem trabalho, que tem sacanagem, o torcedor vai ficar tomando chuva aqui? Não vai. E o torcedor hoje é o nosso principal parceiro, fora do campo e dentro do campo”, disse.

Náutico x Retrô

Hélio dos Anjos enalteceu a vitória pelo nível do adversário. E o caminho da vitória, segundo ele, foi construído evitando qualquer gesto de soberba. “Você respeitar o aniversário é fazer o quê? Trabalhar para vencê-lo. Isso que é o respeito. Então, em momento algum nós tivemos empolgação no jogo. O equilíbrio da equipe existe”

“Nós podíamos ter uma muleta para um resultado ruim. Pô, perdemos dois jogadores, eu fiquei somente com uma uma opção uma parada parada de substituição. Mas, não. Nós preparamos a equipe no intervalo para decidir o jogo novamente. Porque nós já tínhamos tido a chance de decidir o jogo, fazendo um placar um pouco mais elástico no primeiro tempo. Mas a volta nossa, ela foi decisiva para administrar o jogo”, comentou.



}“Independente da necessidade, eu continuo batendo na tecla. Para mim o retrô era uma das equipes que quando eu vi jogando essa temporada, antes de eu chegar aqui, eu tinha o Retrô com um dos postulantes ao acesso. Então, a gente sabia que era um jogo decisivo para eles, mas era muito mais decisivo para nós”, disse.

Desfalques

O treinador comentou sobre a perda de jogadores nos jogos por lesão ou suspensão. “A gente tá acumulando alguns problemas, claro, que não tem como você não perder jogador com cartão amarelo, não tem como você perder jogador com uma hora por contusão, uma contusão traumática, no caso do Lucas e uma contusão muscular, no caso do do garoto do menino Mateus”, lamentou.

Defesa sólida

“Nós somos hoje o terceiro colocado. Nós temos hoje pela média, pela média - o Flamengo tomou gol hoje - a melhor defesa de todas as divisões. Quer dizer, então, isso é equilíbrio. E todo mundo sabe que eu não sou defensivo. Eu coloco meu time o mais próximo do gol do adversário. Essa marcação pressão que nós fizemos hoje foi uma coisa fora do comum”, elogiou.



“O gatilho de marcação hoje é foi decisivo para você neutralizar o jogo por dentro. Então, eu só tenho que parabenizar o grupo e pés no chão porque nós tivemos hoje o verdadeiro envolvimento da equipe com o torcedor. E isso nós temos que agradecer porque o torcedor tá impressionante”, comentou.



“Sempre joga quem tá no melhor momento. Patrick Alan estava no banco, entrou, teve assistência e fez gol. Entrou também o João Maistro, a defesa continuou sem tomar gol”.



Cobrança interna

“Eu, o preço de Hélio dos Anjos quando ele veio para um clube, ele, ele torna-se sim alto. Por quê? Porque eu bato em todos os quesitos do clube. Então, o que nós procuramos fazer nesses 60 dias, 80 dias de Náutico, você entende? É estruturado da melhor maneira possível o Náutico. E engana-se aqueles que acharem que o se o Náutico subir para a Série B com a estrutura que o náutico tem hoje, está fadado a não ficar. Todos os outros clubes tem uma estrutura. Então, quando eu bato nisso, é para as pessoas entenderem que quando eu venho, eu venho para fazer crescer”, pontuou.



“Se nós não tivéssemos a estrutura que nós montamos no DM, na área de fisioterapia, investido quase R$ 180.000 dos abnegados, aqueles grandes torcedores do Náutico, grandes ex-dirigentes que nos ajudaram, como é que eu ia fazer para recuperar agora mais rapidamente o Matheus, mais rapidamente o Lucas que vão passar por um processo de recuperação?”, questionou.

Trabalho e repetição

“Nós fizemos uma evolução no nosso time, que é uma coisa normal no futebol, ninguém aqui tá fazendo nada demais. Que é um time que ataca muito a linha defensiva. E o Patrick tem essa dificuldade de atacar a linha. E nós com com com o Lucas e com e com o Vinícius pelo lado esquerdo, nós estamos fazendo isso aí de uma forma maravilhosa”.

“Muito positivo esse ataque a linha. Porque o ataque à linha, você joga a defesa para dentro do campo deles e você fica o mais próximo do gol. E quando você ataca a linha, a linha adversária baixa muito, na frente dela fica espaço para jogar. Então, o Patrick está sendo trabalhado, sabe por quê? Porque o trabalho tático que eu faço para o time que vai jogar, eu faço para os jogadores que não vão jogar. Todo mundo treina a mesma coisa”, conta.



“Então, o que eles fizeram hoje, de acerto e de erro, vai ser mostrado para eles e nós vamos continuar repetindo. O trabalho de Hélio dos Anjos e enganam-se aqueles teóricos do futebol, é repetitivo, sim. O meu trabalho é repetitivo. Sabe? Eu marco, eu faço trabalho de marcação pressão toda semana. Eu repito, eu falo para gente: "É, repetir".



O treinador também elogiou o empenho do presidente do Náutico, Bruno Becker. “O Bruno tem sido um cara campeão com a gente. Ele está atropelando algumas coisas, fazendo muito ajuste financeiro, correndo atrás para oferecer o para oferecer o básico. E eu sempre falo, não tem como você não cobrar baseado na grandeza do clube. Então, nessa grandeza é que faz nós termos aí 15.000 pessoas dentro de campo. E quem criou isso? Foi o trabalho”, avaliou.



Veja também