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futebol Hélio dos Anjos lamenta negociação fracassada com Felipe Clemente e cita concorrência do Sport Treinador do Náutico confirmou que jogador do Gama recebeu proposta superior do Leão

O técnico Hélio dos Anjos indicou que o Náutico desistiu da negociação com o atacante Felipe Clemente, do Gama. O motivo foi a concorrência de outros clubes da Série B, em especial o rival Sport.

"Não é só a gente que enxerga jogador bom. Caso do (Felipe) Clemente, que é o atacante do Gama. Belíssimo jogador, com base no América-MG, forte, agressivo. Nós perdemos o jogador. Parabéns para o Sport e Goiás, que estão oferecendo valores para pagar o empréstimo", disse Hélio.

“Ele fez jogadas interessantes como atacante, mas nós não temos condições de disputar com o Sport e Goiás. Isso é chorar pobreza? Não, é ser realista. Tem outro jogador que a gente está olhando, que é um beirada, mas daqui a pouco chega outro time e dá dinheiro. Não pagamos pelo empréstimo de ninguém, nenhum jogador que veio para o Náutico foi pago empréstimo desse jogador. Não temos condições para isso”, completou.

Anteriormente, o técnico já tinha informado que o Náutico estava próximo de fechar a contratação de mais dois jogadores, ambos vindos da Série D.

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