Náutico Hélio dos Anjos minimiza eliminação do Náutico na Copa do Nordeste e busca reação na Série C O próximo compromisso da equipe alvirrubra será no dia 16 de junho contra o Maringá, às 19h30, no Estádio dos Aflitos

Após derrota por 3 a 1 contra o Bahia neste sábado (7), que culminou na eliminação do Náutico na Copa do Nordeste, o técnico Hélio dos Anjos concedeu uma coletiva em que afirmou estar focado nos próximos jogos do Timbu pelo Campeonato Brasileiro da Série C.

Sobre o duelo que ocorreu na Arena Fonte Nova, em Salvador, o comandante alvirrubro elogiou a primeira etapa da partida, que terminou com um empate de 1 a 1.

"Sinceramente, eu gostei muito do embate do jogo no primeiro tempo. Nós tivemos uma capacidade muito grande e, pela primeira vez, tivemos um desenvolvimento na marcação maior do que todos os outros jogos que nós fizemos aqui, principalmente pela característica do Bahia, que é um time totalmente de mobilidade. Tivemos uma sustentação boa, conseguimos marcar mais na frente até bem depois do gol", afirmou.

Hélio também contou que se preocupou com jogadores que estavam voltando de lesão, como o lateral Vinícius e o atacante Bruno Mezenga.

"Alguns jogadores precisavam ser substituídos na minha cabeça. Em função de estarem voltando de contusão, como o tempo parado do Vinícius. A gente queria uns 45, 60 minutos no máximo para ele. O Mezenga, a mesma situação, né? A gente tinha um pensamento realmente de fazer menos tempo com ele", falou o técnico.

"A gente ficou um pouco insatisfeito porque a desenvoltura, é, de segundo tempo, principalmente após o placar 2 a 1 para eles, não foi a nossa adequada. Mas foi um primeiro tempo de um empate muito bom, muito forte, muito agressivo e acima de tudo consciente."

Para ele, essa necessidade de substituições no elenco foi o que atrapalhou o Timbu ao decorrer da partida e contribuiu com a superioridade experienciada pelo Bahia, que tem uma folha de pagamento avaliada em R$ 23 milhões.

"Um segundo tempo que nós naturalmente fizemos recomposições em função de desgaste e de não correr tanto risco com jogadores importantes, nós acabamos tirando um pouco o ímpeto da equipe. Nós acabamos deixando um pouco a desejar aquilo que a gente pretendia com a colocação desses jogadores."

O comandante do Náutico deixou claro que a Copa do Nordeste ficou no passado e lembrou que ainda tem 11 jogos na primeira fase da Série C pela frente.

"Nós temos 17 jogos, se nós quisermos ser realmente importante na história do Náutico. São 11 jogos na fase classificatória e seis jogos na outra fase. Vamos buscar a classificação na fase na fase de regularidade e depois nos seis jogos decidir a vida de um clube. 16 decisões é muito pouco dentro de um trabalho de um ano. Então, vamos nos preparar o máximo para isso."

Com mais de uma semana para treinar, ele disse que "a partir de terça-feira será preparação total visando o jogo contra Maringá."

O duelo contra a equipe paranaense será no dia 16 de junho, às 19h30, no Estádio dos Aflitos, pela nona rodada da Terceirona.

