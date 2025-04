A- A+

NÁUTICO Com o Náutico sem vencer há um mês, Hélio mira nova postura do time contra Brusque e fala em acesso Apesar da derrota para o São Paulo na Copa do Brasil, treinador elogia postura da equipe e reforça novo comportamento da torcida em razão do desempenho

O Náutico deixou um pingo de esperança para a classificação na Copa do Brasil ao seu torcedor na última terça-feira (29), conforme analisado pelo técnico Hélio dos Anjos ao término da partida. O alvirrubro abriu o placar, mas levou a virada do São Paulo no início do segundo tempo e perdeu o confronto por 2 a 1.

Adversário de Série A, o Timbu soube suportar bem o Tricolor Paulista - apesar da derrota - e leva a decisão para os Aflitos, precisando vencer por um gol de diferença para decidir a vaga nas penalidades.

O técnico Hélio dos Anjos, em seu terceiro jogo comandando a equipe alvirrubra, ainda não sentiu o gosto da vitória. Apesar disso, o treinador reforça otimismo e detalha que o torcedor vai agir diferente vendo o comportamento da equipe.

"Tenho certeza que o comportamento do torcedor do Náutico passou e passará a ser diferente pelo comportamento da equipe. O torcedor conhece minha forma de comandar. Eles sabem que todos os jogos para mim são decisivos, é passo a passo na Série C".

O comandante revelou ter certeza de um bom público contra o Brusque visando primeira vitória da equipe na Série C.

"Domingo, apesar do horário ingrato, tenho certeza que vamos ter um grande público, até maior que com o do Botafogo-PB, e nós vamos ser muito fortes, e acredito que começaremos a buscar coisas mais concretas de olho na classificação à próxima fase. Não posso falar de acesso, pois temos 16 jogos e temos que nos classificar entre os oito", revela. A gente vai tentar primeira classificar, porque o Náutico não tem mais estrutura para enfrentar mais uma Série C. Já é um sacrifício uma segunda temporada na Série C, e eu vim aqui para isso, para ter mais um acesso na carreira, mais um com o Náutico, e buscar o melhor para o Náutico sempre.

Apesar da derrota, os alvirrubros demonstraram, nas redes sociais, muito otimismo e confiança na equipe para avançar às oitavas de final da competição. Entretanto, a equipe enfrenta um desafio iminente há mais de um mês: vencer uma partida.

A última vitória alvirrubra foi no dia 18 de março, contra o América-RN, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. De lá pra cá, foram quatro jogos, sendo três derrotas - duas de virada - e um empate. Até o momento, o Náutico fez 1 de 9 pontos disputados na Série C, e segue sem vencer na competição.

O próximo compromisso do alvirrubro será contra o Brusque, no estádio dos Aflitos, no próximo domingo (4), às 19h, pela quarta rodada da Série C.

