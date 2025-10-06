Náutico: Hélio dos Anjos não descarta contar com Vinícius diante do Brusque
Atacante segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa
Um dos principais nomes do Náutico em 2025, o atacante Vinícius pode voltar ao time na última partida do clube na temporada. Desfalque nas últimas duas rodadas por conta de uma lesão muscular na coxa, o jogador não está descartado para o confronto diante do Brusque, no próximo sábado (11), nos Aflitos, pelo encerramento do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.
Após o empate em 1x1 com o Guarani, no Brinco de Ouro, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, explicou como está o processo de recuperação do atacante.
“Vinícius fez um ‘trabalhinho’ de campo, uma coisa minuciosa. O problema está no adutor, que é uma coisa mais simples, mas precisamos respeitar o protocolo”, apontou. Sem o atacante, Igor Bolt tem sido o titular.
Autor de dois gols em 17 jogos pela Série C, Vinícius não entra em campo desde a derrota por 1x0 para a Ponte Preta, nos Aflitos, pela terceira rodada do quadrangular. O atacante também ficou marcado por uma penalidade desperdiçada na derrota por 2x0 para o Guarani, no Recife.
Leia também
• Náutico x Brusque, Ponte x Guarani: confira os cenários da última rodada do quadrangular da Série C
• Hélio dos Anjos analisa empate do Náutico com o Guarani e planeja decisão do acesso na última rodada
Cálculos
Na lanterna, com cinco pontos, o Náutico não depende apenas de si para subir de divisão. Primeiro, o Timbu terá que fazer o dever de casa. No próximo sábado (11), nos Aflitos, a equipe recebe o Brusque, em terceiro, com seis pontos. Só a vitória interessa aos pernambucanos. Mas ela não será suficiente.
Além de vencer o Brusque, o Náutico tem de torcer para a Ponte Preta derrotar o Guarani, no Moisés Lucarelli. Se o jogo terminar empatado, o Timbu só conseguirá avançar se ganhar por mais de três gols de diferença.
No caso do Guarani, o acesso pode acontecer de forma direta em caso de vitória. Se empatar, terá de torcer para o Náutico não ganhar e ultrapassar no saldo de gols. Também terá de secar o Brusque, que não pode derrotar o Timbu. Ou seja, o melhor para o Bugre é um empate entre pernambucanos e catarinenses.
Se for derrotado, aí de fato apenas um empate no jogo entre Náutico e Brusque garante o Guarani na Série B. O Bugre, na abertura do quadrangular, perdeu por 1x0 para a Ponte Preta, no Brinco de Ouro.
Quanto ao Brusque, o acesso vem com uma vitória diante do Náutico somado ao tropeço do Guarani. Se o Bugre ganhar, os catarinenses permanecerão na Série C.