Náutico Hélio dos Anjos confirma acerto com Náutico e volta ao clube depois de três anos Treinador desembarca no Recife nesta quarta-feira (16)

O Náutico acertou, nesta terça-feira (15), o retorno de Hélio dos Anjos ao clube. Ele chega ao Alvirrubro para substituir Marquinhos Santos, demitido na última segunda-feira (14), após um início de Série C com derrota para o Itabaiana. A informação foi confirmada pela Folha de Pernambuco com o próprio treinador. O anúncio oficial por parte do clube da Rosa e Silva deve ser realizado nas próximas horas.

Ainda segundo Hélio, ele desembarca no Recife nesta quarta-feira (16), ao lado de seu filho e assistente técnico, Guilherme dos Anjos, para dar início aos trabalhos junto ao elenco alvirrubro. No clube, o treinador vai reencontrar o meia Marco Antônio, que esteve com ele recentemente no CRB, e o atacante Vinícius, um dos destaques do elenco alvirrubro em 2021.

Esta será a quinta passagem de Hélio dos Anjos pelos Aflitos. A primeira foi em 1993, com apenas 14 jogos no comando do clube, no Brasileirão da época. Depois, retornou na reta final da Série B de 2007, ajudando o Timbu a conquistar o acesso à Série A.

A terceira aparição foi em 2020, também na Segundona, desta vez com a missão de evitar o rebaixamento. Ao conseguir o objetivo, permaneceu no cargo e comandou o Náutico na campanha do título do Campeonato Pernambucano de 2021. Na Série B, fez o Timbu engatar a maior sequência invicta (contando desde o início da competição), mas terminou deixando a equipe após cinco derrotas consecutivas.

Um mês depois da saída, Hélio retornou ao Náutico, mas não conseguiu fazer o clube ascender de divisão. Na passagem mais recente, foram 17 jogos, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas (não citando o duelo ante o Brasil/RS, na Segundona, quando estava suspenso), entre compromissos pela Série B, Copa do Nordeste e Campeonato Pernambucano. Somando os duelos de 2020, foram 30 vitórias, 18 empates e 16 derrotas.

A reestreia de Hélio no comando alvirrubro vai acontecer no próximo sábado (19). Na ocasião, o Timbu vai receber o Botafogo-PB, às 17h, nos Aflitos, pela segunda rodada da Série C.

