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Náutico Hélio dos Anjos prega cautela antes de jogo do Náutico contra vice-lanterna: "não podemos relaxar" Treinador usou como exemplo o empate do Timbu com a lanterna Ponte Preta, em que o Alvirrubro ficou no empate

Em ascensão na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico entra em reta final de preparação para encarar o América-MG, pela 27ª rodada da competição nacional. O confronto será disputado nesta quarta-feira (9), às 20h30, no Independência, em Belo Horizonte. Na condição de visitante, o Alvirrubro busca encerrar um jejum de 12 anos, no intuito de seguir subindo na tabela da Segundona.

O Timbu não sabe o que é vencer o Coelho, fora de casa, há 12 anos. O último resultado positivo foi construído em 2014. Na ocasião, também pela Série B, o clube pernambucano venceu os donos da casa pelo placar de 3x1.

Desde então, os clubes se enfrentaram em três oportunidades, sendo todas pela Segunda Divisão, com três vitórias do América-MG, em 2015, por 2x1, em 2017, por 1x0, e 2020, por 2x0.

No retrospecto geral em Minas Gerais, a vantagem também é do clube mineiro. Em 11 encontros, o América venceu sete. Nos outros quatro embates, são quatro triunfos do Náutico e um empate.

Nesta quarta-feira, os clube se encontram em momentos completamente opostos na tabela. Enquanto o Náutico está há oito jogos sem perder e subindo na classificação, em 10º lugar, com 37 pontos, o América-MG é apenas o vice-lanterna, com 14 pontos ganhos. No primeiro turno, no Esportes da Sorte Aflitos, o Alvirrubro goleou o adversário por 4x0.

Para o compromisso deste meio de semana, no entanto, o técnico Hélio dos Anjos pregou cautela perante a situação de ambos na competição. Logo após a vitória sobre o Botafogo-SP, por 1x0, o treinador usou o confronto com a lanterna Ponte Preta, pela 22ª rodada, como exemplo. À época, o Náutico empatou em 1x1, em Campinas.

"Eu falei para eles não se esquecerem do jogo com a Ponte Preta. O América-MG pode chegar em uma situação que vai precisar desesperadamente ganhar. Não podemos relaxar, precisamos ter a mesma concentração que tivemos nestes últimos dois jogos", salientou.

"Isso não quer dizer que vamos conquistar os três pontos. Vai ser uma luta grande, acho que o América-MG vem jogando de forma superior à Ponte Preta. Eles têm uns meninos e um poder de base grande. Foi isso que falei: não esqueçam da Ponte Preta", prosseguiu o comandante alvirrubro.

Sem perder há oito jogos, o Náutico se afastou da zona de rebaixamento e mira um resultado positivo para encostar de vez no G-6 da Série B. O Timbu está cinco pontos atrás do CRB, clube que abre a zona de playoffs do acesso. A distância para o 17º colocado Avaí, por outro lado, é de oito pontos.

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