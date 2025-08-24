Hélio dos Anjos prega foco e cautela ao Náutico na próxima fase: "não tem jogo ganho"

A- A+

Após arrancar o empate fora de casa contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela 18ª e penúltima rodada da Série C, o treinador alvirrubro Hélio dos Anjos elogiou seus comandados, mas cobrou foco na fase decisiva que pode garantir o retorno do Náutico à Série B.



"É uma classificação já definida. E enfrentamos um adversário fora de casa, de muita qualidade. (...) E eu gostei do comportamento da minha equipe. Nós tivemos até os 30 minutos do primeiro tempo, uma supremacia dentro do jogo, uma coordenação boa ofensiva. Nos perdemos um pouco nos últimos 15, 18 minutos do segundo tempo", avaliou o treinador.

Hélio avaliou o desempenho de seu time, inclusive na alha defensiva que encerrou a série de oito jogos sem sofrer gols na competição. "Chamou a atenção da gente um pouco mais de participação ofensiva de jogadores importantes. Apertamos no teste de área. Nós fizemos duas saídas por dentro no início do segundo tempo, uma proporcionou uma jogada super ofensiva a nós. A outra nós fizemos um corta-luz e não se faz corta-luz naquela zona de campo e tomamos o gol. Nada que preocupa você perder invencibilidade de gols. Mas o time reagiu", disse.

Reação alvirrubra

Usei e uma formação após o gol um pouco diferente. Não tinha um motivo para tirar Mezenga do jogo, ele estava muito bem, muito bem. Então colocamos dois homens por dentro, abrimos dois nos extremos de campo e jogamos o natural. A gente sabe o que é a entrada de alguns jogadores foi muito positivo", explicou o treinador.

Goleiro reserva

"O Wellerson para mim está tão bem preparado enquanto o Muriel. Já tinha mostrado isso no jogo do ABC, bem treinado, joga com participativo, bem bom com o pé e acima de tudo tem toda a nossa confiança. Já me impressionou no treino e ele me impressionou muito hoje. É um jogador do jeito que eu gosto, combativo, é jogador de retenção também, vai melhorar isso no passado tempo", elogiou.



Mudanças no ataque

"Como eu pensei, eu optei por dois homens dentro dos dois zagueiros deles. Vinícius cresceu no segundo tempo. A entrada de Bolt também, deu profundidade do lado direito. E eu fiquei feliz, o Sam vai nos ajudar, é um jogador que tem um interesse muito grande de também jogar sem a bola, ajuda muito na marcação da pressão. Eu fiquei muito feliz, eu acho que tudo o que está acontecendo, nós estamos tendo resposta positiva dos jogadores", como foi o caso do Wenderson mais uma vez"

Próximos passos

"Estou feliz, eu acho que nós temos objetivos bem definidos, como eu comecei com eles depois do jogo. E nós vamos levar à frente esses objetivos para fazer o melhor possível. (...) Nós temos é um respeito muito grande pelo nosso procedimento, pelos nossos objetivos, nós temos planos para essa essa sequência nossa, eu vou ter o melhor para jogar contra o Ituano. Não se fala sobre escalação de equipe, sobre saída de jogador até o dia do jogo. Todos vão estar prontos e preparados para fazer um grande jogo", comentou.



Última rodada

"É um jogo decisivo para o Ituano, mas é muito mais decisivo para nós, porque os nossos objetivos são bem traçados internamente e a gente vai ser muito forte nesse jogo, porque também o adversário merece por tudo aquilo que representa o Ituano na competição. Olha, vocês fizeram por merecer e muito chegar nesse jogo decidindo uma vaga. Uma vaga na frente".

"Nós queremos estar o mais próximo possível do Caxias. Nós temos objetivos. É, aquilo que se faz no náutico não muda nunca. O prazer e a vontade de ganhar. Nós vamos ter prazer de fazer um grande jogo, nós vamos ter prazer de estar estar lá com o nosso torcedor. Esse torcedor tem sido fundamental para nós nos jogos dentro de casa", enalteceu Hélio.



"Nós queremos estar com eles, não tem loucura, não tem jogo ganho, mas tem acima de tudo o nome do Náutico e uma chegada bem forte para a próxima fase da competição", concluiu.

