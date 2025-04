A- A+

NÁUTICO Hélio dos Anjos reforça elogios ao Náutico após empate: "gostei do comportamento" Técnico estreante do alvirrubro reforça ter gostado da postura da equipe e comenta sobre manter pegada para a sequência da Série C

Após o empate do Náutico contra o Botafogo-PB pela Série C, o novo e já conhecido treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, junto ao filho e auxiliar técnico Guilherme dos Anjos, comentaram que atuação da equipe alvirrubra, apesar do placar, foi positiva.

O auxiliar técnico Guilherme dos Anjos falou sobre a possibilidade de manter o Náutico com alta intensidade durante os próximos jogos da Série C.

“Olha, humanamente possível não é. Contra o CSA é um prazo muito curto, mas contra o Brusque eu não tenho dúvida, já dá. A nossa proposta de jogo não muda, seja dentro ou fora de casa — principalmente quando a gente tem qualidade no gramado. Vejo que, com essa semana de trabalho agora, a gente já discutiu: vamos subir o volume, mas vamos subir muita a intensidade, porque já observamos que está muito fora daquilo que temos como hábito para desenvolver esse modelo de jogo”, iniciou. “Agora, falar que é humanamente impossível a gente desenvolver isso na sequência de todos os jogos? Não. Acredito que, principalmente por esse respiro que a Série C proporciona, nós temos condições. Fizemos isso na Série D, fizemos isso na Série B — inclusive com o Náutico — um time extremamente intenso o jogo todo. Isso é preparação. A preparação leva tempo, repetição, e exige um sacrifício muito grande por parte dos atletas. Porque o atleta de alto rendimento tem que conviver com a dor. Vai doer. Essa é a verdade. Então eles estão muito conscientes disso. Tentaram fazer tudo aquilo que a gente propôs”, concluiu.

O próximo confronto da equipe alvirrubra será no próximo sábado (26), contra o CSA, no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 19h30.





