Futebol Hélio dos Anjos vê base do Náutico com potencial de crescimentos nos próximos dois anos Para a temporada 2026, o Timbu subiu do sub-20 o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, além dos atacantes Kauã Moreira e Kevyn

Com a montagem do elenco ainda em desenvolvimento, o Náutico tratou de integrar, neste início de pré-temporada, atletas que estavam no sub-20 para complementar o trabalho na equipe. Uma utilização que faz parte de um planejamento para ampliar a importância da base no clube.

“A qualidade não é condicionada à idade. A gente sabe do potencial dos jogadores. Tenho certeza de que, dentro de dois anos, esse trabalho colocará a base do Náutico em um patamar mais elevado. Principalmente no aspecto financeiro”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.





Novidades

Ao todo, seis jogadores do sub-20 subiram ao profissional e estão treinando com o elenco: o goleiro Nikollas, o zagueiro Denis, os volantes Guilherme e Liedson, além dos atacantes Kauã Moreira e Kevyn. Além deles, o Náutico tem no time principal outros pratas da casa como o zagueiro Índio, o volante Samuel e o atacante Kayon.

Hélio também elogiou o trabalho dos profissionais que atuam na coordenação e comissão da base.

“A sensibilidade dos profissionais que estão na base hoje é grande. O conhecimento também. Esses jogadores que subiram foram observados, assistidos e treinados. Eu assisti às decisões (do Campeonato Pernambucano sub-20). Discutimos com Wilson (Júnior, treinador do sub-20) e Dudu (coordenador da base). Eles (atletas) têm de dar a vida nessa oportunidade. De estar com Vinícius, Muriel e Auremir. Teremos uma conversa com o grupo que subiu e vejo um potencial grande”, declarou.

O Náutico é o atual campeão sub-20 do Pernambucano. Na decisão, os alvirrubros venceram o Santa Cruz, por 2x0, na Arena de Pernambuco. Os gols foram justamente dos dois atacantes que subiram ao profissional, Kauã Moreira e Kevyn.

Calendário

A presença de atletas da base no início do Campeonato Pernambucano também pode ser ampliada na Série B do Campeonato Brasileiro. Em compensação, o Timbu não terá como utilizar os profissionais na Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Competições que os alvirrubros não conquistaram espaço em 2026.

“Infelizmente, nós só temos duas competições. Esse passa a ser nosso grande objetivo. Queremos qualificar o calendário do Náutico, disputar um campeonato regional (no ano seguinte). O Pernambucano, para o Náutico, é feito para ganhar. Não quer dizer que vamos, mas não podemos entrar com outro objetivo”, reforçou o treinador.

