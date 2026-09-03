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futebol Hélio elogia atletas do banco e rebate críticos: "nada (para eles) do que eu faço serve no Náutico" Treinador destacou importância dos jogadores que entraram no decorrer da partida na vitória do Náutico por 1x0 diante do Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Júnior Todinho iniciou uma jogada, que passou por uma finalização de Kauã Maranhão e o oportunismo de Luiz Cláudio para, no rebote, fazer o gol da vitória do Náutico por 1x0 diante do Botafogo-SP, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em comum, o fato do trio ter saído do banco de reservas. Ou melhor, o “banco dos reforços”.

“Joguei em função do adversário. Ele (Cláudio Tencati, técnico do Botafogo) colocou três zagueiros para liberar o Brey, um dos grandes jogadores da competição, mas conseguimos controlar. Quando a gente desgastou o time deles, o nosso time cresceu. Mais uma vez, os jogadores que entraram resolveram o jogo. Eu disse na palestra que eu precisava dessa sustentação de quem entra. Todos chamam quem entra de banco de reservas, mas eu chamo de banco de reforço”, afirmou.

O treinador também fez questão de elogiar o desempenho do goleiro Muriel, responsável por boas intervenções no primeiro tempo, além de uma grande defesa no final do jogo para garantir a vitória.

“Gosto sempre de lembrar que você não contrata jogador para jogar mal. Muriel faz parte do nosso grupo para isso. É preparado para isso. O risco, na vida, é você não arriscar. Nós arriscamos em todos os jogos. Preparamos o time para o ataque nas costas da nossa linha, porque ela é alta. É normal Muriel fazer o que fez. Goleiro joga no time é para pegar a bola”, declarou.

Durante o jogo, Hélio chegou a ser vaiado por parte da torcida ao sacar o meia Jean Carlos. O treinador explicou que a modificação foi por conta de desgaste físico, aproveitando para desabafar sobre as críticas.

“Eu cheguei a um ponto no Náutico que tenho uma consciência grande de que nada do que eu faço serve. Tenho certeza que vão falar que o time jogou mal, que eu não gosto da base. Vão falar que barrei Maranhão. Nada que eu faço em termos de jogo serve. Mas fazer o quê? Minha proposta sempre foi jogar bem para ganhar bem. Você não ganha três, quatro jogos jogando mal. Talvez ganhe um. Não vi meu time jogando mal, mas sim de acordo com o adversário”, pontuou.

O Náutico está na nona posição, com 37 pontos. Na próxima rodada, a equipe visita o América-MG, quarta-feira (9), na Arena Independência. O Coelho está em 19º, com 14 pontos.

“Falei para os jogadores: não nos esqueçamos da Ponte Preta. O América pode chegar em uma situação dificílima e não podemos relaxar. Vamos nos concentrar como estávamos nesses dois jogos. Será uma luta grande. O time deles está bem superior ao time da Ponte”, concluiu.

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