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futebol Hélio elogia empenho do atletas após vitória: "profissionais demais" Timbu venceu o Athletic por 1x0, na Arena Sicredi, pela sexta rodada da competição

Terceiro jogo como visitante e segunda vitória. Diante do Athletic, na Arena Sicredi, o Náutico saiu vencedor por 1x0 e pulou para a oitava posição da Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Resultado que ajudou a diminuir as cobranças no ambiente do clube após o tropeço por 3x0 perante o São Bernardo e os protestos pela saída do técnico Hélio dos Anjos.





“Ninguém acha comum perder aqui. As pessoas que criticam, com todo direito para fazer isso, podem ter certeza que nós ficamos mais incomodados do que todo mundo. Ninguém aqui brinca com o Náutico. Esses jogadores, independente de qualidade, independente de jogo bom ou ruim, eles têm sido profissionais demais. Foi um resultado bom e agora vamos buscar pontuar em Ribeirão Preto”, afirmou.

O gol da vitória do Náutico foi marcado por Victor Andrade, em belo chute de fora da área. “Ele entrou para isso: decidir. Taticamente eu o deixo mais livre do que o normal”, reforçou o treinador, que chamou atenção também para uma estatística positiva do Timbu nesta Série B.

“Foi mais uma vitória fora de casa, mas não importa estar em oitavo. Isso não nos chama atenção. O que chama é ser o segundo em aproveitamento fora de casa. O Náutico não será sempre absoluto. Não temos condições de ser, mas de guerrear e tentar o resultado como foi agora”, apontou.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o Botafogo-SP, no sábado (2), na Arena Nicnet.

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