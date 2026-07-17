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futebol Hélio elogia Kauan Maranhão e deixa no ar suposta saída de Paulo Sérgio Treinador destacou que será preciso abrir mão de atletas para trazer novos reforços para a temporada

Autor do gol do Náutico na derrota por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Kauan Maranhão ganhou elogios do técnico Hélio dos Anjos, que destacou o trabalho tático do atleta no lance que gerou a bola na rede.

“Maranhão está acostumado a fazer esse tipo de movimento na área. Ele é um bom definidor, mas não é um ‘centroavante, centroavante’. Ele é um jogador que está sendo construído. Ele já foi lateral-direito, meia, segundo atacante e é um jogador interessante. Ele entrou melhor hoje do que contra o Avaí, mas para jogar por dentro precisa crescer na questão do pivô. Ele tem 16 gols na temporada e precisa dar valor a isso”, afirmou.

Além de aprovar a participação do atacante, Hélio deixou claro que o Náutico deve ter saídas no setor ofensivo. Sem citar nomes, o treinador indicou apenas que o posto de centroavante pode ter mudanças.

“Vou ter que abrir mão de um centroavante. Estou com jogador que está no clube desde janeiro e com minutagem pequena. Temos de refazer a folha. O clube já me passou isso: não temos dinheiro”, apontou.

Pela descrição, o nome que se encaixa é o de Paulo Sérgio. O jogador entrou em campo apenas 15 vezes na temporada. O último jogo foi no dia 30 de maio, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B. Desde então, o jogador está fora do time por conta de problemas musculares.

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