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futebol Hélio elogia primeiro tempo do Náutico em vitória diante do Ceará Timbu derrotou o Vozão por 1x0, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Grande parte do mérito da vitória do Náutico por 1x0 diante do Ceará, no Esportes da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, passou pelo bom desempenho da equipe na primeira etapa, indo ao intervalo com a vantagem após o gol de Léo Índio.

“O primeiro tempo foi primoroso. Tivemos paixão pelo jogo, vontade de fazer o resultado. Poderíamos ter saído com um placar mais elástico, mas é a fase. Você cria e acaba não fazendo, mas tiramos isso”, elogiou o técnico Hélio dos Anjos.

“Fiquei feliz também de não termos tomado gols e de que esse grupo tem condições de dar uma resposta melhor. Jean bateu recorde, com 12 quilômetros (percorrido). Tivemos ao todo oito mil metros em alta intensidade. Isso muda tudo. Prefiro bater em cima disso, do poder de superação e da qualidade do adversário”, completou.

O técnico também explicou a opção de acionar Vinícius no decorrer do jogo após ter adotado inicialmente um discurso cauteloso sobre a utilização do atleta, que não jogava há mais de um mês por conta de uma lesão na coxa.

“Foi bom também ver Vinícius voltando. Ainda sem confiança, apostando pouco no arranque, mas é normal. Ele pediu para estar no jogo. O pedido dele de estar junto com o grupo foi levado em conta, mas acho que arriscamos um pouco o tempo de jogo. Mas não tem como convocar o jogador e não usar. Ele estava feliz de estar no vestiário e para nós foi muito bom. Ele é muito acima da média e esperamos tirar proveito disso”, declarou.

O Náutico é o atual 14º colocado da Série B, com 30 pontos. Na próxima rodada, o Timbu enfrenta o São Bernardo, sábado (22), no estádio Primeiro de Maio.

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