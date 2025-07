Hélio elogia quarteto ofensivo do Náutico em vitória diante do Caxias

A- A+

Quando saiu a escalação do Náutico diante do Caxias, a já prevista mudança no ataque, com a presença no time titular do quarteto formado por Vinícius, Hélio Borges, Lucas Cardoso e Paulo Sérgio, foi ratificada. Restava saber o que essa escolha traria de benefício. Pouco mais de 90 minutos depois, com o triunfo por 2x0 e gols de dois dos quatro nomes do setor, coube ao técnico Hélio dos Anjos comemorar a decisão, indicando que pretende dar seguimento à formação.





“Imagino, sim (seguir com o quarteto). Não vou falar que não vai ter um jogo que vou colocar mobilidade no lado direito, mas acho que Hélio Borges dá mais peso ao setor. Lucas e Vinícius podem bem alternar. Vinícius foi um jogador que puxou toda responsabilidade e é isso que esperamos dele. Não é alguém que se pode sair vaiando. Ele é jogador de futebol, sabe o que precisa fazer para melhorar. Esse quadrado, melhor organizado, pode dar frutos”, afirmou.

Lucas e Vinícius, em especial, se destacaram no aspecto físico, segundo o treinador. ‘Trabalhei muito na semana esse lado esquerdo, fazendo uma flutuação de dois jogadores interessante. Sobre os atletas que influenciamos para fazer esse rodízio, Lucas deu 31 sprints acima de 25 quilômetros. Vinícius deu 27”, contou.

“Vinícius, no segundo tempo, fez um jogo do Vinícius do tempo de Náutico (no passado). Ele, na velocidade, ficou pela lateral. Sabíamos que teríamos vantagem naquele lado. Fizemos um segundo tempo brilhante”, comemorou.



O atacante, aliás, marcou o primeiro gol pelo Náutico desde que retornou ao clube. O outro foi de Paulo Sérgio, que também voltou a deixar sua marca após se recuperar de lesão. A última vez que tinha balançado as redes tinha sido no dia 26 de abril, na derrota do Timbu por 2x1 para o CSA.



Desfalques

Curiosamente, Hélio não poderá repetir o quarteto ofensivo já no jogo contra o Guarani, sábado, no Brinco de Ouro. O xará dele, Hélio Borges, está suspenso. Assim como o próprio treinador e o volante Igor Pereira - todos com o terceiro cartão amarelo. Auremir deve ocupar a cabeça de área e Kelvin o ataque. No banco de reservas, o Timbu deve ser comandado pelo auxiliar, Guilherme dos Anjos.

Com a vitória, o Náutico pulou para a sexta posição, com 20 pontos.

