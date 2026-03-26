Hélio elogia reforços e Náutico pode ter novidades para encarar Atlético-GO

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Apesar de ver o Náutico "no caminho certo", após perder para o Criciúma na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos deve realizar mudanças, em relação à equipe que vai até Goiânia, encarar o Atlético-GO, pela segunda rodada da Segundona, daqui a uma semana.

O treinador ganhou reforços entre o vice-campeonato estadual e o início da competição nacional. Diante do Tigre, Hélio promoveu as estreias do zagueiro Betão e dos meias Vitinho e Felipe Cardoso. O defensor, inclusive, foi bastante elogiado pelo comandante alvirrubro e pode ser uma das caras novas na formação titular.

"Eu acho que é Betão é um jogador que vem para crescer muito, porque também é um jogador de construção, eu gosto. Todos os jogos que assistimos do Betão para trazê-lo, essa construção jogando no Velo (Clube), nos chamou a atenção. Boa velocidade, é um jogador que vai conseguir o seu espaço", iniciou.

"Outra coisa que é importante frisar também, é que 95% dos jogos que o Betão fez na carreira foi pelo lado esquerdo. Então, já vamos colocar dessa forma. Não vou trazer um jogador e usá-lo de outro lado. Se ele tiver que entrar no próximo jogo, vai entrar nesta posição", prosseguiu.

Entre as novidades recentes, o meia Vitinho foi utilizado como titular, e apesar da atuação discreta, também ganhou o apoio da comissão técnica. Há chances do camisa 22 ganhar minutagem perante o Dragão. "É um jogador que jogou pouco, foi apenas o terceiro jogo do Vitinho na temporada. Os outros dois jogos, ele não complementou quando iniciou lá no Cruzeiro. Eu apostei nisso e vou apostar muitas vezes", falou Hélio.

Um nome que também vai ganhar oportunidades em breve é o atacante Derek. Contratado junto ao Atlético-GO, o jogador não poderá atuar diante do ex-clube, por ter os direitos econômicos ligados ao Dragão. Mas a tendência é que o centroavante faça sua estreia contra a Ponte Preta, no próximo dia 4. "Tive a oportunidade de trabalhar com ele e me arrependi de não ter trabalhado antes. É um jogador agressivo, que eu gosto, de mobilidade e que sabe marcar pressão", elogiou.

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