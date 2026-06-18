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Futebol Hélio evita lamentar ausência de centroavantes para jogo contra o Vila Nova Derek está fora por suspensão, enquanto Junior Todinho e Paulo Sérgio se recuperam de lesão

Sem nenhum centroavante disponível para o jogo contra o Vila Nova, sábado (20), no OBA, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, indicou que está estudando alternativas para o setor. Uma delas pode ser a entrada do prata da casa Luiz Cláudio, de 21 anos.

“Luiz Cláudio vem treinando bem, se preparando. É jovem. Temos outras opções também e vou definir quem vai iniciar. Não tem motivos para lamentar. Teremos soluções e, acima de tudo, temos de dar forças para quem vai entrar”, apontou.

A lacuna na posição é motivada por problemas físicos e disciplinares. Paulo Sérgio e Júnior Todinho se recuperam de lesão e não jogam. Já Derek, o titular do posto, recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Novorizontino e está suspenso. O meia Juninho também é uma opção, podendo ser improvisado no setor.

Na defesa, porém, o Náutico terá o retorno de Mateus Silva, que cumpriu suspensão automática no jogo passado. O Timbu é o sétimo colocado da Série B, com 20 pontos. O Vila Nova é o vice-líder, com 25. Para o confronto, Hélio ressaltou a força dos goianos atuando em casa, mas reforçou a confiança em sair do OBA com um bom resultado.

“O Vila Nova vem crescendo muito nos últimos anos, batendo na porta do acesso. Eles se estruturaram bem e começaram a ter resultados em campo. Temos de enaltecer o trabalho do Guto Ferreira. Nos últimos cinco jogos do Vila no seu campo, ele empatou um e ganhou quatro. Mas estaremos preparados”, pontuou.

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