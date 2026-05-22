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Náutico Hélio exalta atuação do Náutico contra Cuiabá, mas breca euforia: "Não tem oba, oba" Em duelo truncado, Timbu conseguiu furar retranca adversária para chegar à liderança da Série B

"Encheu os olhos". Assim o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, resumiu o seu sentimento pela atuação da equipe diante da vitória por 1x0 sobre o Cuiabá, na noite desta sexta-feira (22), no Esportes da Sorte Aflitos. O resultado levou o Alvirrubro à liderança da Série B, com 19 pontos.

"Estou feliz pelo desempenho da equipe. Esse jogo me encheu os olhos. Esta é a realidade da Série B. Aquele 6x2 (sobre o Operário) não vai acontecer toda hora. O processo do Cuiabá tem quase um ano. É um time encardido, que vai crescer", salientou Hélio.

"Eu trabalhei para este jogo em cima dos jogos deles contra Operário, Goiás, Athletic. Sabíamos que teríamos dificuldades, que era um jogo de persistência. Teve um momento que eles fizeram duas linhas de cinco, e o Náutico foi o que é, o que somos: persistentes, resilientes e acima de tudo competitivos", prosseguiu.

Apesar do bom momento da equipe na Segundona, no entanto, Hélio fez questão de brecar a empolgação. O treinador lembrou que ainda faltam 28 rodadas para o término do campeonato, mas garante que o elenco está blindado para manter o nível em busca do objetivo.

"O nosso grupo é muito coerente e eu também sou coerente. Falo para eles trabalharem. Eles não têm controle das minhas decisões, mas, sim, da dedicação deles", enfatizou.

"Nada acabou hoje, não tem nada definido. Temos mais 28 jogos e temos que ter uma atenção grande. Dentro do clube não tem 'oba, oba'. Já passei por essas condições várias vezes. Já ganhei, perdi e aprendi que não pode relaxar em momento algum. Precisamos ter muita dedicação para conseguir o objetivo", destacou.

Passada a vitória sobre o Cuiabá, o elenco do Náutico folga neste final de semana e retoma os trabalhos na tarde de segunda-feira (25). Na ocasião, o Timbu inicia a preparação para o Clássico dos Clássicos contra o Sport, agendado para sábado (30), às 20h30, na Ilha do Retiro.

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