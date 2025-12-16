A- A+

Futebol Hélio lamenta ausência de Paulo Sérgio e Sam na reapresentação do Náutico: "Não pode virar bagunça" Dupla ainda não iniciou os trabalhos da pré-temporada e treinador alvirrubro não escondeu o descontentamento com a atitude

O técnico Hélio dos Anjos deixou claro o descontentamento com os atacantes Paulo Sérgio e Samuel Otusanya, dupla que ainda não se reapresentou no Náutico para o início da pré-temporada 2026. De acordo com o treinador, o caso é “simples de ser resolvido”, mas que não diminui o peso da insatisfação pela conduta.

"Foram 40 dias de férias. Todos tranquilos. Eu tenho que ter a minha responsabilidade de estar no local certo, na hora certa, afinal de contas eu sou empregado, sou funcionário. Eu não gosto disso e externo isso o tempo todo dentro do meu trabalho. Sou realmente contrário a atraso em qualquer circunstância. Pode ser de um minuto, de dois minutos, de cinco minutos, de um dia. Eu não gosto”, afirmou o técnico.

Paulo Sérgio chegou a procurar a comissão técnica para explicar os motivos do atraso e é aguardado nos treinamentos da quarta (17), no Centro de Treinamento Wilson Campos. Já Samuel Otusanya não deu explicações.

“Não conversei com ninguém e não vou conversar com ninguém fora do clube. Chegando no clube, a gente conversa e coloca as nossas colocações. Um dos jogadores fez contato direto com Guilherme e ele (treinador) passou a mensagem do jeito que teria de ser. Sobre Sam, eu não tive chance de falar. Mas vou ser sincero: não falo com jogador (fora do ambiente de trabalho). Não gosto, o clube sabe, os jogadores sabem. Isso é simples, mas não pode acontecer, porque, afinal de contas, nós temos que respeitar quem vem, quem está aqui”, frisou.

“Cada um teve suas férias. Passei 26 dias cuidando de um irmão de 70 anos que está paraplégico, mas estou aqui para trabalhar. Tenho minha responsabilidade. Mas é uma coisa simples, vamos resolver. Não vai ter nada demais em relação à polêmica. Mas tem a chateação do comando. É uma coisa pequena, mas nós não podemos deixar isso acontecer no nosso dia a dia porque, senão, vira bagunça", completou.



O Náutico segue os preparativos para a temporada 2026. A estreia oficial será no dia 9 de janeiro, às 20h30, contra o Maguary, na estreia do Campeonato Pernambucano. Na Série B, o Timbu só joga a partir de março. No ano que vem, os alvirrubros não terão as disputas da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste.

