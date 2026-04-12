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futebol Hélio lamenta derrota, mas projeta Náutico "pontuando lá em cima" na Série B Treinador destacou que o Timbu não será "mero participante" na competição, mesmo sendo um "intruso recente" após três anos na Série C

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Ainda que frustrado pela derrota do Náutico por 1x0 para o Ceará, no Castelão, pela Série B do Campeonato Brasileiro 2026, o técnico Hélio dos Anjos destacou que o bom desempenho na partida serviu para provar que o Timbu vai brigar na parte de cima da tabela, rechaçando a hipótese de que os alvirrubros serão “meros participantes” no torneio.



Confiança

“Nós somos ainda os intrusos na Série B porque ficamos três anos fora, mas já demos a conotação de que o Náutico fará um campeonato fortíssimo, pontuando lá em cima. Poderíamos ter terminado entre as duas primeiras colocações, mas tivemos os erros de não ter matado o adversário. Mas o Náutico não vai ser mero participante. Vamos pontuar lá em cima”, afirmou.

O treinador também lamentou as chances desperdiçadas do Náutico que poderiam ter transformado o tropeço em triunfo. Ao todo, o time acertou a trave três vezes. Erros que custaram o fim da invencibilidade de 15 jogos como visitante após dez meses.

“O jogo teve uma condição boa para fazermos o resultado no primeiro tempo. Dos 15 minutos até os 35, tivemos todas as condições. Sabíamos que íamos enfrentar um grande adversário, tradicional na região e eu falei muito de coragem. Nosso time não poderia ser omisso nas características. O grupo respondeu bem nesse sentido, mas ficamos fragilizados nos primeiros cinco minutos do segundo tempo porque fazíamos uma marcação com pressão alta, mas deixamos de fazer e a bola estourou lá, acontecendo o gol em um lance isolado”, iniciou.

“Fazer um jogo para todos elogiarem não pode nos satisfazer. O que é bom é ganhar, mas a competição é equilibrada. Ceará é um dos postulantes (ao acesso). Tem um time que pode mexer em cinco, seis posições, mantendo a qualidade. Eu vejo o jogo com um merecimento muito grande (do Náutico) de outro resultado para nós, em função daquilo que foi produzido. Não estou aqui para proteger o que eu decidi porque nada encobre resultado, mas acima de tudo eu saio triste porque nos faltou algo para ganhar o jogo. Se nós fizermos um jogo plasticamente bonito, taticamente tranquilo, com o time desenvolto como é a nossa equipe, mas nós não ganhamos o jogo, isso pesa muito. Três bolas na trave não valem nada no final, o que vale é o gol que o Ceará fez", finalizou.



Rodada

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o São Bernardo. Ao todo, nas primeiras quatro rodadas da competição, o Timbu acumula duas vitórias e duas derrotas. Além do revés perante o Vozão, os alvirrubros perderam para o Criciúma, nos Aflitos. Nos demais jogos, triunfos em casa diante da Ponte Preta e fora contra o Atlético/GO.

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