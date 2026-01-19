Seg, 19 de Janeiro

Futebol

Hélio não descarta mexer na base titular diante do Jaguar

Treinador destacou que pode rodar o time a depender das questões físicas dos atletas

Hélio dos Anjos, técnico do NáuticoHélio dos Anjos, técnico do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

O Náutico que vai entrar em campo na quinta-feira (22), contra o Jaguar, na Arena de Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano 2026, pode ser bem diferente do time que goleou o Sport por 4x0, nos Aflitos. O técnico Hélio dos Anjos destacou que não descarta mexer na base titular e poupar alguns atletas por conta de questões físicas. 
 

Leia também

• Torcida do Náutico celebra goleada por 4x0 contra o Sport no primeiro clássico do ano

• Náutico: Hélio minimiza sub-20 adversário e elogia crescimento coletivo

• Náutico aproveita escalação Sub-20 do Sport e aplica goleada no primeiro clássico do Estadual



“Posso fazer uma variação em função das respostas da área de fisioterapia e departamento médico. Se eu achar que tenho de mexer um pouco mais nesse jogo, eu vou”, afirmou o treinador.

O lateral-direito Arnaldo, que se recupera de uma virose, é um dos atletas que pode ser poupado. O jogador chegou a vomitar horas antes da partida contra o Sport e foi substituído no segundo tempo por Reginaldo
Já o volante Samuel está com dois amarelos, correndo risco de, com mais uma advertência, ficar fora do Clássico das Emoções diante do Santa Cruz, no Arruda, no fim de semana. Auremir e Ramon são as opções no banco de reservas.
 

Atacantes como Felipe Saraiva e Jonas Toró podem ganhar mais minutos em campo, substituindo Júnior Todinho e Vinícius. Na frente, Samuel Otusanya seria uma opção para a vaga de Paulo Sérgio.

“Paulo é um jogador que não posso exigir dele uma intensidade absoluta. Se eu quiser isso, eu tenho de colocar Samuel (Otusanya). Ele começou a acusar uma dor no adutor, mas reagiu bem. No ano passado, ele sentia uma dor a resposta de sair do jogo vinha rápido. Ele cresceu nesse aspecto. A dor faz parte do jogador de alto rendimento”, destacou o treinador. 

“Não sei qual equipe vou colocar em campo na quarta, mas o nível de exigência é o mesmo. Nunca vão me ver aumentando a ausência de jogador. Posso entrar sem cinco titulares, mas não vão escutar que perdi o jogo por isso. Toda carga física, técnica e tática o grupo está recebendo da mesma forma. Todos têm condições de jogar”, completou. 

Questionado sobre a possibilidade de ser poupado, Vinícius não escondeu que, a depender dele, prefere seguir jogando. “Eu, particularmente, não gosto. Gosto de estar em campo. Se me perguntar, eu prefiro jogar, mas a decisão é do professor e o que ele decidir, vou acatar”, afirmou o atacante. 

