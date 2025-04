Hélio nega apego pelo passado e diz que "o melhor está por vir" no Náutico

A- A+

O que faria o técnico Hélio dos Anjos, de 67 anos, deixar o conforto do lar, as brincadeiras com o neto, a rotina tranquila de quem já trabalhou por quase 40 anos para se aventurar em mais um desafio no futebol? “Sentia falta do estresse, da pressão”, respondeu. “Parar” está fora do vocabulário do treinador. O retorno ao batente será no Náutico, clube que comanda pela quinta vez na carreira, somando as passagens de 1993, 2006/2007, 2020/2021 e 2022. Com passado vencedor de acesso e título pelo Timbu. Mas olhar para trás não o envaidece. Ele é enfático: “o melhor está por vir”.

“Você não se mantém no mercado sem ser um profissional que se atualize. Vejo isso como fundamental. Eu me multiplico fora do campo para o aprendizado ser sempre maior. Um dos maiores apoios que tenho é meu filho (Guilherme dos Anjos, auxiliar), que me apoia na busca do conhecimento. Eu não fico para trás. Tenho a filosofia de vida que o melhor está por vir. Eu não vivo em cima do passado. Aquilo que eu construí na minha carreira, as conquistas que eu tenho, não mexem comigo. Tenho totais condições de buscar o que vem pela frente”, afirmou.

Na chegada, Hélio já observou de que forma o Náutico tem de evoluir para vencer a primeira na Série C do Campeonato Brasileiro: aumentar volume e intensidade. Com detalhe para os dados: mais 15% no primeiro ponto e 90% no segundo. Melhoras que passam pela mudança de comportamento.

“Não adianta ter a tática e não ter o comportamento adequado. Eu busco tornar o ambiente do grupo bem homogêneo. Muitos dizem: ‘você é polêmico’, mas eu digo que sou justo. Não à toa estou aqui pela quinta vez. Eu tenho certeza que o jogador mais jovem do clube vai me ensinar alguma coisa. Da mesma forma que o mais experiente. Eu não vivo de passado. Vivo do presente para me manter forte. Tenho sede, vontade, ainda mais de quando cheguei aqui pela primeira vez, em 1993”, ressaltou.

O confronto de reestreia de Hélio no Náutico é sábado (19), contra o Botafogo-PB, nos Aflitos. O treinador contou que recebeu uma ligação do comandante do clube paraibano, Antônio Carlos Zago, e evitou dar dicas de como pretende montar a equipe. De certo, no entanto, destacou que não pretende manter o esquema atual com três zagueiros.

"Fui campeão da Série B de 1999 com o Goiás jogando com três zagueiros, mas eu trabalho com quatro na defesa porque a minha linha é alta. Por exemplo, o comportamento dos três zagueiros do Náutico no lance do primeiro gol do Itabaiana (na derrota por 2x1) não pode acontecer. Ali não tem treinador que aguente. A minha linha alta é com dois zagueiros, então a tendência é a gente mudar. Vamos precisar treinar muito isso", salientou.

