Náutico Apesar de derrota, Hélio elogia comportamento do Náutico após terceiro jogo sob seu comando Treinador afirma que grupo está reagindo ao trabalho da melhor maneira e vê Timbu vivo na Copa do Brasil

O técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, elogiou a evolução que a equipe vem tendo desde seu retorno ao clube. Apesar da derrota para o São Paulo, no Morumbis, nesta terça-feira (29), pela Copa do Brasil, o treinador deu ênfase à postura do time diante de um dos principais clubes da Série A do futebol brasileiro.

"Estamos no terceiro jogo sob meu comando. Tudo que estou procurando na equipe é para ter o comportamento do jeito que eu quero e do jeito que vai ser daqui para a frente. Hoje, com pouco treino, com pouco tempo de convivência, esse grupo está reagindo da forma que queremos", salientou o treinador.

Questionado se a Copa do Brasil, assim como a Série C, é uma prioridade do clube na temporada, Hélio pontuou que a realidade do clube é o Brasileiro. Contudo, de acordo com o treinador, o Náutico vai impor dificuldades ao São Paulo, no dia 20 de maio, nos Aflitos, na busca pela vaga nas oitavas de final do mata-mata.

"Nossa realidade é uma Terceira Divisão, é o jogo do Brusque. Temos dois ou três jogos antes do jogo com o São Paulo, mas ninguém vai morrer de véspera, pode ter certeza. A torcida do Náutico tem o direito de sonhar", falou.

"Sabemos que será difícil, mas também acredito que vai ter muita dificuldade para o São Paulo. Temos um campo que propicia um jogo muito agressivo, o torcedor é muito próximo. Nada que atrapalhe o São Paulo neste sentido, mas o que temos que tentar fazer é ser superior, o que não é fácil, mas na minha concepção iremos estar mais trabalhados", prosseguiu.

Passado o revés na capital paulista, o Náutico volta as atenções para a Série C do Brasileiro. No domingo (4), o Timbu vai receber o Brusque, às 19h, pela quarta rodada da competição. Com apenas um ponto, os pernambucanos ocupam a 18ª colocação na tabela.

