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Futebol Hélio projeta evolução do Náutico após abertura da janela de transferências Timbu poderá inscrever novos atletas na Série B do Campeonato Brasileiro a partir do dia 20 de julho

Sem vencer há quatro jogos na Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico deixou o G6 e caiu para a nona posição, com 20 pontos. Para se recuperar no torneio e seguir brigando pelo acesso, os alvirrubros focam na busca por reforços.

A próxima janela de transferências do futebol brasileiro abre no dia 20 de julho e o Náutico já está de olho no mercado.

“Os críticos falam que essa competição tem nível baixo, mas o nível alto. O trabalho é positivo e a qualidade está aí. O mercado vai oferecer novas opções a partir do dia 20 e todos vão crescer. O Náutico precisa crescer em todos os sentidos e temos que continuar melhorando a representatividade da grandeza da camisa”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

O treinador também considerou positiva a alteração no modelo de disputa da Série B. A partir deste ano, a competição sobe diretamente apenas o líder e o vice-líder. Do terceiro ao sexto colocados acontecerão dois mata-matas que definirão os outros dois clubes que jogarão a Série A no ano seguinte.

“O campeonato é interessante. A mudança de regulamento torna isso porque o sonho de ir para um mata-mata é válido. Estamos fazendo algo positivo e acredito muito na nossa equipe. Com a janela abrindo, quem tem bala na agulha vai melhorar", contou.

O Náutico volta a campo no dia 28 de junho, às 18h30, contra o Goiás, no Esporte da Sorte Aflitos.

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