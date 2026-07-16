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futebol Hélio reconhece momento difícil, mas acredita em recuperação do Náutico na Série B Timbu foi derrotado por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé, e chegou ao oitavo jogo sem triunfos

Após a derrota por 2x1 para o CRB, no Rei Pelé, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Hélio dos Anjos reconheceu que o momento do Náutico é delicado na competição - o clube não vence há oito rodadas e está na 14ª posição, com 21 pontos. Ainda assim, o treinador está confiante de que o Timbu conseguirá se recuperar na reta final do primeiro turno.

“Estamos passando por um momento de dificuldade, mas acredito que o Náutico vai superar isso. Queremos terminar o primeiro turno com uma pontuação menor do que necessitaremos no segundo turno para chegar aos 45 pontos. Se ganharmos, podemos chegar precisando de menos pontos para chegar (na meta para escapar da queda)”, apontou. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Londrina, no Esporte da Sorte Aflitos.

Na avaliação do treinador, o Náutico se desequilibrou após o primeiro gol sofrido e, mesmo após o empate, não conseguiu se reorganizar para evitar o tropeço.

“Está faltando muita coisa (ao time), um poder melhor de controle de jogo. Até o pênalti, o nosso time até teve um bom controle dentro do campo do adversário, mas sem muita contundência. Apostamos em uma flutuação de centroavante para ter dois homens de beirada, de agressividade, mas não conseguimos, principalmente pelo lado esquerdo. A partir do momento que tomamos o gol, tivemos 15 minutos horríveis”, iniciou.

“No segundo tempo, tivemos um pouco mais de apoio. Todinho estava voltando no sacrifício e estava com medo de perdê-lo. Optamos por Derek, depois entrou Maranhão e conseguimos o gol. Mas o momento é de tanta dificuldade que não foi possível posicionar o time para oferecer adversidades ao adversário. O problema do gol não foi na área, mas sim deixar o cruzamento sair”, lamentou.

Alento

Mesmo com a derrota, Hélio se mostrou esperançoso em uma evolução do Náutico tomando por base o desempenho de dois estreantes na noite: o zagueiro Léo Índio e o meia Jean Carlos.

“O time passa por um desequilíbrio de resultado. Mas tivemos duas coisas que vão melhorar o time. A primeira foi Jean, que foi uma surpresa positiva, resistindo ao jogo. Gostei muito do Léo também, zagueiro construtor, que será útil também. Na próxima quarta-feira, nós teremos um jogo em casa e terei o Borasí para jogar. Um atleta de total confiança minha”, declarou.

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