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FUTEBOL Hélio reforça chance de saída de Paulo Sérgio, mas elogia atacante: "respeitado por todos" Atacante se recupera de lesão na panturrilha e ainda não tem data para retornar aos gramados

Em entrevista recente, o técnico Hélio dos Anjos destacou que o Náutico estava disposto a negociar o atacante Paulo Sérgio, que se recuperava de lesão na coxa. O tempo passou, o jogador seguiu fora dos gramados - agora por conta de uma contusão na panturrilha - e a opinião do treinador não mudou. Ainda que tenha deixado claro que o respeito pelo histórico do atleta com a camisa alvirrubra permanece o mesmo.

“O que eu falei sobre o Paulo Sérgio (ser negociado), de facilitar a saída se aparecesse algum clube, eu mantenho. Acontece que após isso ele teve essa contusão séria que tem sido tratada como todas as lesões aqui”, disse, citando que o jogador não deve retornar aos gramados neste mês.

“Ele está 65 dias parado. O básico para recuperar uma lesão grau um na panturrilha são mais 25, 30 dias. Mas isso não muda minha posição sobre Paulo. Ele teve a opção de sair, mas se segurou porque estava em recuperação. Não foi somente o Botafogo-PB que o procurou. O Avaí também. Ele vai se tratar, se recuperar e no momento que estiver bem, nós vamos bater na mesma tecla. Agora, ele continua aqui e será tratado como todos os outros profissionais. Aqui é olho no olho. Paulo continua tendo sua importância dentro do clube. Ele é respeitado por todos e continuará sendo”, frisou.

O técnico também fez um comparativo com a concorrência no setor, que aumentou após a chegada de Kauã Maranhão, prata da casa que estava emprestado ao Piauí.

“Maranhão não é totalmente uma realidade, mas já tem 20 gols na temporada, sendo três aqui. E não discuto somente os gol, mas a performance. Ela está me surpreendendo. Ele era um atacante que jogava de lado e agora está muito bem de costas, como pivô. O ataque à linha dele é sensacional e ele está com estrela”, declarou.

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