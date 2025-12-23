Hélio reforça foco do Náutico em buscar título do Pernambucano

A- A+

O ano ainda é 2025, mas o técnico Hélio dos Anjos já está pensando em 2027. Mais especificamente em como ampliar o calendário alvirrubro para o futuro. Isso porque, em 2026, o Náutico participará apenas de duas competições: Campeonato Pernambucano e Série B do Campeonato Brasileiro. No Estadual, o objetivo é assegurar vagas nas edições seguintes da Copa do Brasil e Copa do Nordeste.









Objetivo



“Infelizmente, nós só temos duas competições (em 2026). Queremos qualificar o calendário do Náutico, disputar um campeonato regional. Esse passa a ser nosso grande objetivo”, apontou o técnico. Definição que pode acontecer, por exemplo, em caso de título do Timbu no Estadual.



“O Pernambucano, para o Náutico, é feito para ganhar. Não quer dizer que vamos, mas não podemos entrar com outro objetivo”, reforçou. Hélio, inclusive, foi campeão do torneio pelo Timbu em 2021, em decisão vencida nas penalidades, contra o Sport.



O último título estadual do Náutico foi em 2022. Os alvirrubros derrotaram o Retrô nas penalidades, na Arena de Pernambuco. O técnico era Roberto Fernandes.



Recordes



Caso vença o Pernambucano, Hélio chegará ao quinto título da competição na história. Além da taça alcançada com o Náutico, o treinador também venceu com o Sport nos anos de 1996, 1997 e 2003.



Se chegar ao quinto troféu, Hélio vai se igualar ao técnico Givanildo Oliveira. O ex-comandante foi campeão pernambucano por Sport (1991, 1992, 1994, 2010) e Santa Cruz (2005).



Os maiores ganhadores do Pernambucano são Duque e Palmeira. O primeiro foi campeão em 1964, 1966, 1967 e 1968 no Náutico; 1970 e 1971 no Santa; 1975 no Sport. O segundo levantou os troféus de 1946 e 1947 no Tricolor; 1950, 1951 e 1952 no Alvirrubro; 1961 e 1962 no Rubro-negro.

