Henderson fratura o braço, passará por cirurgia e desfalca a Inglaterra na reta final da Copa

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A Inglaterra sofreu uma baixa para a sequência da Copa do Mundo. O volante Jordan Henderson fraturou o braço esquerdo durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final, e está fora do restante da competição. O jogador, segundo a Sky Sports, permaneceu na Cidade do México para passar por cirurgia.



A lesão ocorreu logo após o apito final no Estádio Azteca. Reserva na partida, Henderson correu em direção à torcida inglesa e, ao saltar sobre as placas de publicidade para celebrar a classificação, caiu de forma desajeitada e sofreu a fratura.

O meio-campista recebeu atendimento ainda no gramado, foi retirado de maca e encaminhado a um hospital da capital mexicana.





Segundo o The Guardian, Henderson permaneceu internado acompanhado por um integrante da comissão técnica inglesa, enquanto o restante da delegação retornou ao centro de treinamento, em Kansas City, nos Estados Unidos, para iniciar a preparação para o confronto contra a Noruega, no próximo sábado, pelas quartas de final do Mundial.



Logo após a classificação, o técnico Thomas Tuchel já havia demonstrado preocupação com o estado do jogador. "Tenho sentimentos mistos. Estou muito orgulhoso da mentalidade e da atitude da equipe, mas também triste porque Jordan se machucou. Ele lesionou o pulso e está no hospital. É uma lesão bastante séria. Não combina com uma noite tão especial o fato de ele não estar conosco agora", afirmou o treinador.



Henderson teve participação discreta dentro de campo nesta edição da Copa do Mundo. O volante atuou por apenas seis minutos, entrando na reta final da vitória sobre o Panamá, na última rodada da fase de grupos. Ainda assim, ao disputar sua quarta Copa do Mundo, igualou uma marca histórica entre jogadores ingleses.



Agora, sem um de seus atletas mais experientes e líderes do elenco, a Inglaterra volta suas atenções para o duelo contra a Noruega, que vale uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo. A partida será neste sábado, às 18h, em Miami.

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