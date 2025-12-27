A- A+

FUTEBOL Antes mesmo da estreia, Endrick bate recorde de audiência no Lyon Vídeo de anúncio supera 14,7 milhões de visualizações em menos de 24 horas

O atacante Endrick ainda não entrou em campo pelo Olympique de Lyon, mas já causou forte impacto fora dele.



O vídeo que anunciou sua chegada ao clube francês — por empréstimo do Real Madrid até o fim da temporada — bateu o recorde de visualizações no Instagram do Lyon.

Publicado na noite de Natal, o conteúdo alcançou 14,7 milhões de visualizações em menos de 24 horas, superando com folga o antigo recorde do clube na plataforma.



Até então, o vídeo mais visto havia sido um post de setembro com o meio-campista Tyler Morton, que somava 2,9 milhões de visualizações e fazia referência a um drible icônico de Ronaldinho Gaúcho.





Além do impacto no perfil do Lyon, Endrick também movimentou suas próprias redes. Três vídeos publicados em sua conta pessoal no Instagram chegaram, juntos, a quase 30 milhões de visualizações, reforçando o alcance global do jovem atacante de 18 anos.

— Apesar de ter jogado poucos minutos nesta temporada, o Endrick nunca deixou de ser um assunto relevante no Brasil e também na Europa — afirmou Frederico Pena, diretor-executivo da Roc Nation Sports.

A empresa, ligada ao artista Jay-Z, gerencia a carreira do jogador. Segundo Pena, o interesse em torno de Endrick se sustenta não apenas pelo potencial, mas também pelo desempenho quando está em campo.

— Sua contribuição por minuto segue sendo a de um atleta extraordinário. É natural que surjam grandes expectativas quando aparece a possibilidade de ele atuar com mais frequência — disse.

