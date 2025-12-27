Sáb, 27 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado27/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Antes mesmo da estreia, Endrick bate recorde de audiência no Lyon

Vídeo de anúncio supera 14,7 milhões de visualizações em menos de 24 horas

Reportar Erro
Brasileiro Endrick foi anunciado no clube francês em vídeo que viralizouBrasileiro Endrick foi anunciado no clube francês em vídeo que viralizou - Foto: Reprodução/Instagram

O atacante Endrick ainda não entrou em campo pelo Olympique de Lyon, mas já causou forte impacto fora dele.

O vídeo que anunciou sua chegada ao clube francês — por empréstimo do Real Madrid até o fim da temporada — bateu o recorde de visualizações no Instagram do Lyon.

Publicado na noite de Natal, o conteúdo alcançou 14,7 milhões de visualizações em menos de 24 horas, superando com folga o antigo recorde do clube na plataforma.

Até então, o vídeo mais visto havia sido um post de setembro com o meio-campista Tyler Morton, que somava 2,9 milhões de visualizações e fazia referência a um drible icônico de Ronaldinho Gaúcho.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Olympique Lyonnais (@ol)


Leia também

• Lyon confia em "efeito Endrick" para turbinar seu ataque

• Real Madrid e Lyon anunciam acordo de empréstimo de Endrick

• Gabigol confia em sucesso de Endrick no Lyon: "Vai deitar e rolar"

Além do impacto no perfil do Lyon, Endrick também movimentou suas próprias redes. Três vídeos publicados em sua conta pessoal no Instagram chegaram, juntos, a quase 30 milhões de visualizações, reforçando o alcance global do jovem atacante de 18 anos.

— Apesar de ter jogado poucos minutos nesta temporada, o Endrick nunca deixou de ser um assunto relevante no Brasil e também na Europa — afirmou Frederico Pena, diretor-executivo da Roc Nation Sports.

A empresa, ligada ao artista Jay-Z, gerencia a carreira do jogador. Segundo Pena, o interesse em torno de Endrick se sustenta não apenas pelo potencial, mas também pelo desempenho quando está em campo.

— Sua contribuição por minuto segue sendo a de um atleta extraordinário. É natural que surjam grandes expectativas quando aparece a possibilidade de ele atuar com mais frequência — disse.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter