Henrique Avancini fatura bicampeonato mundial de Mountain Bike

Henrique Avancini conquistou, na manhã deste domingo (6), o título do Campeonato Mundial de Mountain Bike, na categoria Maratona, disputado em Glasgow (Escócia).

O brasileiro alcançou este feito após finalizar a prova em 4h14min42s. O tcheco Martin Stosek foi o segundo colocado, ficando 28 segundos atrás do atleta do Brasil. Lukas Baum, da Alemanha, fechou o pódio.

Avancini já tinha o título dessa mesma prova, que não faz parte do programa dos Jogos Olímpicos. A conquista foi alcançada na edição de 2018 do Mundial, disputada em Val di Sole (Itália). Em 2021, o atleta da equipe Caloi/Henrique Avancini Racing conquistou a prata na categoria Short Track (XCC), também em território italiano.

Nos próximos dias o brasileiro competirá, no Mundial da Escócia, na prova de Cross Country Olímpico (XCO), que faz parte do programa olímpico, e na do Short Track (XCC).

