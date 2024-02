Henrique Lordelo é regularizado e fica à disposição de Schülle no Santa Cruz

A- A+

Anunciado pelo Santa Cruz na reta final de janeiro, o volante Henrique Lordelo já pode estrear com a camisa tricolor. O jogador de 23 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (2).

Regularizado, o novo reforço coral já fica à disposição do técnico Itamar Schülle para o próximo compromisso do Tricolor no Campeonato Pernambucano. Na terça-feira (6), a Cobra Coral encara o Petrolina, às 16h30, no Paulo Coelho, pela 7ª rodada.

Revelado no Flamengo, Lordelo se transferiu para o Goiás ainda no sub-20. Pelo Esmeraldino, subiu para o profissional em 2020. Por lá, ficou até 2022, antes de chegar ao São Bernardo no ano seguinte. Pelo clube paulista, fez 31 jogos e marcou um gol durante a temporada passada.

Lordelo foi regularizado nesta sexta-feira (2)

