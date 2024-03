Herança de Pelé: Justiça bloqueia contas de espólio por dívidas de IPTU em imóveis

A- A+

Ações da prefeitura de Santos contra o espólio de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, levaram ao bloqueio de contas bancárias vinculadas ao rei do futebol, morto em dezembro de 2022, aos 82 anos. A gestão municipal da cidade do litoral paulista acionou à Justiça para cobrar o pagamento de dívidas de IPTU em imóveis que pertenciam ao ex-jogador e agora compõem a sua herança.

As informações são do portal Uol, que elencou um total de 16 processos abertos pela prefeitura de Santos desde o ano passado. As cobranças totalizam um valor que beira R$ 60 mil. Apenas em janeiro deste ano, ainda de acordo com o portal de notícias, foram dez ações de execução fiscal movidas pelo município contra os bens deixados por Pelé.

A Justiça determinou a penhora de contas bancárias de Pelé, que integram o espólio, em alguns dos processos. Num deles, em decisão do fim do ano passado, foram penhorados R$ 10 mil dos ativos financeiros para cobrir uma dívida, diz o Uol.

Em 6 de fevereiro, a gestão municipal pediu que valores depositados numa conta judicial fossem revertidos à prefeitura e, no dia 28, a Justiça determinou a extinção de um dos processos, já que o débito fora quitado a partir do bloqueio financeiro.

Segundo o Uol, o advogado Augusto Miglioli, que representa Edinho, filho responsável pela administração da herança, afirmou que os débitos serão pagos por meio do processo de inventário.

— As dívidas existentes de IPTU estão sendo organizadas para quitação através do processo de inventário — afirmou o advogado.

