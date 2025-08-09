A- A+

Sport Hereda passa por cirurgia e desfalca Sport por até três meses Lateral-direito não atua desde a eliminação leonina para o Ceará, pela Copa do Nordeste

O Sport ganhou uma baixa considerável para a sequência da Série A do Brasileiro. O lateral-direito Hereda teve que passar por um procedimento cirúrgico na última sexta-feira (8) para correção de uma pubalgia.

De acordo com o clube rubro-negro, o prazo estimado para recuperação é de aproximadamente três meses. Assim, Hereda só deve voltar a ficar disponível em novembro.

Ainda segundo o Sport, a decisão para realizar a cirurgia foi tomada em comum acordo com o CRB, clube que detém os diretos econômicos do jogador. O lateral está cedido por empréstimo até o final do ano, com opção de compra por parte dos pernambucanos.

Hereda está ausente no Sport desde o revés sofrido pelo Leão para o Ceará, nos pênaltis, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Ao longo da temporada, o jogador entrou em campo em 21 oportunidades, sendo 19 delas como titular.

Confira a nota do Sport

O departamento médico do Sport Club do Recife informa que o atleta Diogo Hereda, foi submetido, na última sexta-feira (08), em um hospital particular do Recife, a um procedimento cirúrgico para correção de uma pubalgia.

A decisão pelo procedimento foi tomada em comum acordo com o CRB, clube detentor dos direitos do jogador.

O prazo estimado para recuperação é de aproximadamente três meses.

O Sport oferecerá todo o suporte médico e estrutural necessário para que o atleta tenha uma recuperação completa e retorne às atividades em plenas condições físicas.

