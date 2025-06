A- A+

Sport Hereda comenta intertemporada do Sport e fala do reencontro com Daniel Paulista Lateral-direito trabalhou com o atual técnico do Leão no CRB, entre 2023 e 2024

Velho conhecido de Daniel Paulista, o lateral-direito Hereda é só elogios ao novo treinador do Sport para a sequência da temporada. O atleta rubro-negro trabalhou com o técnico durante sua passagem pelo CRB, entre 2023 e 2024, e comentou os primeiros dias de atividade do grupo leonino sob a direção do comandante.

"Sei o jeito dele de jogar, da comissão, sei que ele é um cara muito trabalhador. Essa primeira semana está sendo mais de adaptação, de entender a metodologia de trabalho dele, trabalhar bastante, porque sabemos que temos um longo trabalho pela frente, para estarmos nos termos ideais na parte física, mental. É aprimorar o máximo possível para chegarmos nos jogos e poder corresponder bem", salientou o jogador.

Segundo Hereda, a intertemporada em meio à pausa do Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo de Clubes tem sido importante para ajustes serem feitos, com o objetivo de deixar a equipe na ponta dos cascos na retomada dos desafios, no próximo mês. Ainda de acordo com o jogador, apesar da má fase, o elenco tem qualidades para tirar o Leão da zona da degola.

"Essa parada, querendo ou não, foi muito boa para nós. Principalmente por tudo. Acho que dá tempo de a gente trabalhar, de rever algumas coisas que precisam melhorar. Acho que tudo o que a gente vinha fazendo, não foi o suficiente. A gente sabe que temos que se dedicar ao máximo, porque não vai ser fácil a caminha pela frente", falou.

"A gente sabe também da qualidade da nossa equipe, sabe que é possível reverter esta situação, principalmente com muito trabalho e dedicação", complementou.

Sob o comando de Daniel Paulista, o elenco do Sport ainda terá mais três semanas de trabalho pela frente, até voltar a entrar em campo na temporada. No dia 9 de julho, o Rubro-negro encara o Ceará, na Ilha do Retiro, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Pela Série A, os pernambucanos jogam cinco dias depois, quando visitam o Juventude, pela 13ª rodada.

