Herói contra o Santa, Caíque França ressalta trabalho de preparação nas penalidades

O goleiro Caíque França viveu uma noite inesquecível na Arena de Pernambuco. Na disputa por pênaltis contra o Santa Cruz, pelas semifinais do Campeonato Pernambucano, foi dele a defesa salvadora na cobrança de Toty que garantiu a ida do Sport para as finais do torneio. Um mérito que ele divide com os analistas do Leão.





“A penalidade é um momento tenso para todo mundo. Tanto para os goleiros quanto para quem vai bater. Tem todo um estudo por trás da parte de análise do clube, mandando vídeo dos batedores, um texto explicando como vinham para a bola. Tudo está interligado. Não basta ter a concentração se não tiver o estudo e uma equipe por trás para auxiliar nisso”, afirmou o goleiro.



Caíque, aliás, chegou a anotar nas luvas algumas dicas de como poderia agir nas penalidades. Uma delas tinha a letra “D” na cobrança de Toty, indicando que o lateral poderia bater no lado direito. Recomendação que funcionou. Além disso, o goleiro chegou a acertar o canto em outras batidas.



O Sport volta a campo na próxima quarta (20), contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste. “Temos um clássico agora na quarta, começando uma sequência de jogos difíceis. O nosso time está bem, vive um bom momento interno e estamos preparados”, apontou.

