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BEISEBOL Herói da Espanha na Copa, Ferran Torres fará arremesso cerimonial em jogo dos Yankees, nos EUA Jogador estará presente no jogo da liga de beisebol desta terça-feira

Os Yankees anunciaram que Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo contra a Argentina, lançará o arremesso cerimonial de abertura antes da partida contra St. Louis Cardinals, nesta terça-feira, pela Major League Baseball (MLB), principal liga profissional de beisebol do mundo, no Yankee Stadium, nos Estados Unidos.





O ceremonial first pitch (arremesso cerimonial de abertura, em tradução livre) é uma tradição do beisebol norte-americano.



Antes do início da partida, uma personalidade convidada — atleta, artista, político ou celebridade — faz um arremesso simbólico para marcar a abertura do evento.



Não faz parte do jogo oficial, mas é um dos momentos protocolares mais tradicionais da MLB.



Nesta quarta-feira, New York Yankees e St. Louis Cardinals encerram uma série de três jogos no Yankee Stadium, em Nova York. A equipe da casa tenta se recuperar após sofrer uma dura derrota por 13 a 7 na abertura da série, enquanto os Cardinals buscam confirmar o bom momento ofensivo.



O confronto reúne duas das franquias mais tradicionais da MLB e tem importância para as pretensões dos Yankees na disputa pela liderança da Divisão Leste da Liga Americana e por uma vaga nos playoffs.

Ferran Torres com a taça da Copa do Mundo. Foto: Oscar Del Pozo / AFP



Ferran, por sua vez, está nos Estados Unidos participando de compromissos comerciais após conquistar a Copa do Mundo pela Espanha, enquanto segue com futuro indefinido no Barcelona.



Em alta depois do gol do título sobre a Argentina na final, o jogador tem contrato com o Barça apenas até o fim da temporada e poderia deixar o clube sem custos no próximo ano. Diante disso, o PSG surge como interessado na contratação no atacante.

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