Herói de time alemão vive à base de diálise após três transplantes renais
Ivan Klasnic recebeu R$ 28 milhões de indenização do Werder Bremen por negligência médica
O ex-atacante croata Ivan Klasnic, ídolo do Werder Bremen e um dos protagonistas do título histórico da Bundesliga em 2003/2004, vive hoje um drama longe dos gramados. Aos 45 anos, ele enfrenta graves problemas renais decorrentes do uso intenso de analgésicos e medicamentos durante a carreira.
— Nenhuma quantia de dinheiro pode restaurar minha saúde. Fiz três transplantes; não sei quanto tempo mais viverei. Só tenho que ser grato por ainda estar vivo, mesmo tendo que tomar remédios para sobreviver — declarou Klasnic em um documentário exibido na televisão alemã.
O ex-jogador revelou que precisa realizar sessões diárias de diálise e criticou a cultura de uso de remédios no futebol profissional. — É difícil parar de tomar remédios quando se quer competir. Acho que nenhum esporte profissional sobrevive sem analgésicos. Mas se eu soubesse que estava com problemas, não teria tomado esses remédios — afirmou.
Após deixar o Werder Bremen, Klasnic ainda passou por clubes como Nantes, Bolton e Mainz, encerrando a carreira em 2013. Em 2020, ele venceu uma batalha judicial contra o clube alemão, que foi condenado a pagar € 4,5 milhões (cerca de R$ 28 milhões) em indenização pelos danos causados, além de € 100 mil (R$ 622 mil) por negligência médica.
Klasnic foi um dos atacantes mais promissores de sua geração, com passagens marcantes pela seleção croata, incluindo a Copa do Mundo de 2006, e uma dobradinha de títulos — Bundesliga e Copa da Alemanha — com o Werder Bremen. Hoje, no entanto, o ex-jogador admite que trocaria todas as conquistas por uma vida saudável.