FUTEBOL Herói do título no Paulista, goleiro do Corinthians desabafa: "Ninguém queria o Hugo"

Grande herói do título do Campeonato Paulista pelo Corinthians, o goleiro Hugo Souza desabafou após a conquista. O goleiro, que pegou pênalti que manteve o segundo jogo contra o Palmeiras empatado em 0 a 0 (após vitória por 1 a 0 do Corinthians na ida), comemorou a volta por cima depois de deixar o Flamengo em baixa, rumar ao futebol de Portugal e retornar ao Brasil com a camisa do timão.

Falando ao lado do executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, ele recordou a trajetória antes de fechar com o clube paulista à TV Record.





— Tenho que agradecer muito a Deus por tudo que ele está me permitindo viver, por tudo que ele me ensinou durante a minha trajetória. Fez eu abrir meus olhos para muita coisa, crescer como homem, como atleta. E faz coisas que a gente nem imagina, coloca pessoas nos nossos caminhos para que eles sejam abertos. Esse cara (Fabinho) é um deles, né? Eu agradeço muito a esse cara. Agradeço muito a esse careca aqui, que num momento da carreira em que ninguém acreditava em mim, me ligou e me deu a oportunidade de vestir essa camisa — disse Hugo.

Foi Fabinho, também ex-Flamengo, quem conduziu a negociação para levar o goleiro ao Corinthians. Hugo, que também dedicou o título ao pai, já falecido, lembrou uma conversa com o executivo antes da chegada ao clube:

— Ele (Fabinho) e o presidente acreditaram no meu trabalho quando ninguém queria. Essa era a verdade, ninguém queria o Hugo. Todo mundo viu o Hugo garoto, moleque, que errou, que falhou, que fez, que aconteceu, mas ninguém queria dar a oportunidade para o homem que ele se tornou. Esse cara aqui viu isso, coisa que ninguém viu. Ele me ligou e numa fala minha ele viu o homem que eu me tornei. [...] Ele perguntou "qual Hugo estou contratando? O Hugo que eu sei que é dedicado ao futebol e vai me dar resultado dentro de campo? Ou o Hugo que deixou se levar e se deslumbrou com o que o futebol deu para ele"? — recordou.

