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Copa do Mundo Hervé Renard deixa cargo de técnico da Tunísia após apenas dois jogos Renard havia sido contratado pela federação depois de as "Águias de Cartago" sofrerem uma derrota avassaladora de 5 a 1 para a Suécia

O técnico Hervé Renard, que assumiu o comando da Tunísia, no lugar de Sabri Lamouchi durante a Copa do Mundo, anunciou nas redes sociais neste sábado (4) que está deixando o cargo após apenas duas partidas.

"Minha jornada está chegando ao fim", escreveu o francês de 57 anos em um 'story' no Instagram. "Antes de partir, gostaria de agradecer sinceramente à Federação Tunisiana de Futebol por me dar a oportunidade de participar da Copa do Mundo de 2026".

"Foi uma honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível", acrescentou.

Renard havia sido contratado pela federação no dia 16 de junho para substituir seu compatriota Sabri Lamouchi, demitido um dia depois de as 'Águias de Cartago' sofrerem uma derrota avassaladora de 5 a 1 para a Suécia em sua partida de estreia.

No entanto, o ex-técnico da Arábia Saudita não teve desempenho melhor que seu antecessor, sofrendo duas derrotas pesadas nas duas partidas da fase de grupos: contra o Japão (4 a 0) e a Holanda (3 a 1).

Após a eliminação da Tunísia no dia 26 de junho, Renard disse à AFP que havia vindo "para esta Copa do Mundo" e estava "livre para escolher o melhor projeto para o futuro", sem especificar se a federação havia solicitado a renovação de seu contrato.

Em 17 de abril, ele havia sido demitido do cargo de técnico da Arábia Saudita, apenas dois meses antes da Copa do Mundo da qual o país participou.

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