Sex, 26 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
copa 2026

Hervé Renard diz que está 'livre para escolher' próximo projeto após fracasso da Tunísia na Copa

Há dez dias, após uma derrota avassaladora por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Tunísia no Mundial, o então técnico Sabri Lamouchi foi demitido e substituído por Renard para o restante do torneio

Reportar Erro
O francês Hervé Renard, técnico da Tunísia duranteO francês Hervé Renard, técnico da Tunísia durante - Foto: Juan Mabromata / AFP

O francês Hervé Renard, técnico da Tunísia durante a Copa do Mundo de 2026, disse nesta sexta-feira (26) que está livre para decidir seu próximo passo após a eliminação das 'Águias de Cartago', que não conquistaram nenhum ponto no torneio.

"Vim para esta Copa do Mundo. Agora estou livre para escolher o melhor projeto para o futuro", disse Renard à AFP, sem especificar se a Federação Tunisiana de Futebol havia oferecido a renovação de seu contrato.

"Veremos", acrescentou.

Ao ser contactado pela AFP nesta sexta-feira, um porta-voz da Federação Tunisiana de Futebol indicou que o futuro de Renard no comando da seleção será analisado nos próximos dias.

Leia também

• Holanda supera Tunísia, foge do Brasil e pega Marrocos no mata-mata da Copa do Mundo

• Novo técnico pede reação da Tunísia e mantém esperança na Copa: "Nada está terminado"

• Tunísia demite Sabri Lamouchi e anuncia Hervé Renard como novo técnico

"Precisaremos de tempo para avaliar os resultados da Copa do Mundo, o que pode levar entre duas e três semanas. Durante esse período, tomaremos uma decisão em relação ao técnico", afirmou a fonte.

"Recebi uma recepção calorosa em uma situação muito difícil. Eu estava ciente da dificuldade da tarefa, mas aprende-se mesmo em circunstâncias tão desafiadoras. Foi uma experiência muito valiosa", disse Renard à AFP.

Há dez dias, após uma derrota avassaladora por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Tunísia no Mundial, o então técnico Sabri Lamouchi foi demitido e substituído por Renard para o restante do torneio.

O técnico francês não conseguiu reverter a situação da equipe: perderam por 4 a 0 para o Japão e encerraram sua campanha na quinta-feira com uma derrota por 3 a 1 para a Holanda.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter