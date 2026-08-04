Hervé Renard é o novo técnico da Costa do Marfim
O francês volta a comandar a seleção após onze anos
O francês Hervé Renard é o novo técnico da seleção da Costa do Marfim, anunciou a Federação Marfinense de Futebol (FIF) em suas redes sociais nesta terça-feira (4).
O treinador, de 57 anos, volta a comandar os 'Elefantes' depois de uma primeira passagem de um ano, período em que foi campeão da Copa Africana de Nações (CAN) de 2015.
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Renard chega para substituir Emerse Faé, cujo contrato não foi renovado apesar do título da CAN de 2024 e de ter alcançado a fase de 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, um feito inédito para a Costa do Marfim.
O francês tem boa reputação no continente africano, onde também já treinou Zâmbia, Angola, Marrocos e Tunísia, que assumiu durante o Mundial na América do Norte e comandou por dois jogos até a eliminação na fase de grupos, após a demissão repentina de Sabri Lamouchi.
No entanto, suas experiências recentes não foram positivas, depois de ter sido demitido da seleção da Arábia Saudita em abril, apesar da classificação para a Copa do Mundo, além da eliminação nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 à frente da seleção feminina da França.