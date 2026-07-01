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COPA DO MUNDO Hincapié é expulso durante México e Equador em mais uma aplicação da "Lei Vini Jr." na Copa Esta foi a segunda expulsão com base na nova regra

O zagueiro e lateral-esquerdo Piero Hincapié, do Equador, foi expulso por conta da chamada "Lei Vini Jr." nos acréscimos da derrota de sua seleção para o México por 2 a 0, no Estádio Azteca, na Cidade do México, nesta terça-feira, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.





O cartão vermelho foi aplicado pelo árbitro esloveno Slavko Vincic após o defensor discutir com o atacante Santiago Giménez e levar a mão à boca durante o desentendimento. O mexicano reclamou da atitude, e o VAR chamou o árbitro para revisar o lance.



Esta foi a segunda expulsão com base na nova regra. A primeira ocorreu na vitória do Paraguai por 1 a 0 sobre a Turquia, na segunda rodada da fase de grupos, quando Miguel Almirón recebeu cartão vermelho em situação semelhante.

Piero Hincapié, atleta do Equador. Foto: Carl de Souza / AFP



A regulamentação foi aprovada em abril, durante uma reunião especial realizada em Vancouver, no Canadá. Na ocasião, a International Football Association Board (Ifab), entidade responsável pelas regras do futebol, decidiu que jogadores que cobrirem a boca durante discussões com adversários poderão ser punidos com cartão vermelho.



A nova regra entrou em vigor após o brasileiro Vini Jr. denunciar o atacante argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, por supostamente proferir ofensas racistas enquanto cobria a boca com a camisa durante uma partida entre Real Madrid e os portugueses, pela Champions League, na temporada 2025/26.

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