Futebol Confira histórico do Itabaiana, primeiro adversário do Náutico na Série C 2025 Equipe foi vice-campeã sergipana em 2025 e subiu junto com o Retrô na Série D do ano passado

O Itabaiana, de Sergipe, será o primeiro adversário do Náutico na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Etelvino Mendonça, no dia 13 de abril. O clube não disputava a competição há 20 anos e chega para buscar um acesso à Série B, divisão que não alcança desde 1983.

Histórico

Terceiro maior campeão sergipano, com 11 estaduais, sendo o último em 2023, o Itabaiana voltou à Série C após terminar entre os quatro primeiros colocados da Série D do ano passado, ao lado de Retrô (campeão), Anápolis-GO e Maringá-PR. Os sergipanos caíram nas semifinais, nas penalidades, para a Fênix.

A primeira vez que o Itabaiana disputou a Série C foi em 1994. A equipe avançou até a segunda fase, sendo eliminada pelo Catuense-BA. Cenário idêntico ao de 1995. Já em 1996, o time não passou da etapa inicial.

Em 1997, a eliminação foi na terceira fase, para o CSA. Em 1998, o clube chegou próximo do acesso, alcançando o quadrangular final, mas ficou na lanterna, atrás de Anapolina-GO, São Caetano e Avaí. Paulistas e catarinenses subiram de divisão. Os anos seguintes foram de campanhas fracas, culminando na última participação, em 2005, caindo na segunda etapa para o Treze.

De lá para cá, o Itabaiana foi tentando sair da Série D. Chegou perto em 2016 e 2019, no mata-mata do acesso, mas caiu para São Bento e Ituano, respectivamente. O regresso aconteceu ano passado. Ao lado do Confiança, o Tremendão representa Sergipe na terceira divisão.

Time

Atual vice-campeão sergipano (perdeu a final para o Confiança), a equipe é comandada pelo técnico Roberto Cavalo, que trabalhou no Náutico em 2005. O goleiro também é um ex-alvirrubro, Jefferson, campeão da Série C com o Timbu, em 2019. Assim como o atacante Leilson, que passou pela equipe em 2017. Outra peça conhecida do futebol pernambucano é o goleiro Geaze, ex-Santa Cruz.

A equipe contratou para a Série C o zagueiro Gustavo Fagundes, o lateral Alexis Fernández, o meia Valdeci e o atacante Elimar. No jogo-treino de preparação para o torneio, empatou em 0x0 com o Lagarto.

Itabaiana e Náutico já se enfrentaram seis vezes na história. São duas vitórias do Náutico, um empate e três derrotas. O jogo mais recente foi em 2018, pela pré-Copa do Nordeste. Após empate em 0x0 no tempo normal, na Arena de Pernambuco, no jogo da volta da eliminatória, os pernambucanos desclassificaram os sergipanos ao ganharem por 5x4, nos pênaltis.

O Náutico nunca perdeu para o Itabaiana atuando como visitantes. São dois triunfos e dois resultados de igualdade.

