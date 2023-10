A- A+

Copa Sul-Americana Histórico! No Castelão, Fortaleza vence Corinthians e vai à final da Sul-Americana Depois de 24 anos um clube do Nordeste voltará a jogar uma decisão continental

Foi conhecido, na noite desta terça-feira (3), o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. E é nordestino. Soberano dentro do Castelão com 59.349 torcedores, o Fortaleza não tomou conhecimento do Corinthians e derrotou a equipe paulista por 2x0, pelo confronto de volta da semifinal. Será a primeira vez que o clube cearense jogará uma decisão de tal magnitude, e apenas a segunda que uma equipe do Nordeste disputará um título internacional. Há 24 anos, o CSA ficou com o vice-campeonato da Copa Conmebol, ao perder para o Talleres, da Argentina.

Agora, o Leão do Pici aguarda o vencedor de LDU e Defensa y Justicia, que se enfrentam nesta quarta-feira. No duelo de ida, os equatorianos venceram os argentinos por 3x0, em Quito. Em jogo único, a final da Sul-Americana será realizada em Maldonado, no Uruguai, no dia 28 de outubro.

O jogo

Com uma bela festa da torcida, o Fortaleza fez valer o ambiente no Castelão e foi superior ao Corinthians desde o apito inicial. Sem deixar o Timão respirar, pressionou pelos lados e empilhou cruzamentos perigosos, principalmente em escanteios. Foram 11 apenas no primeiro tempo.

Em rara escapada, o Corinthians até assustou com Yuri Alberto, que parou em boa defesa de João Ricardo. No entanto, Cássio acabou sendo mais exigido nos 45 minutos iniciais. Com direito a bola na trave e três chutes bloqueados em sequência, o gol não saiu por detalhe.

Postura premiada

Com a mesma postura, a competência premiou os cearenses logo no início do segundo tempo. Em dose dupla. Ainda aos três minutos, após bola disputada na área, Pikachu ganhou de Fábio Santos e tocou no canto de Cássio para fazer 1x0. O tento jogou um banho de água fria nos visitantes e elevou ainda mais o ímpeto do Fortaleza, que não demorou a encaminhar a classificação logo na sequência.

De lateral para lateral, Bruno Pacheco cruzou da esquerda e viu Tinga subir no segundo andar para ampliar de cabeça e garantir o FEC na decisão continental.

