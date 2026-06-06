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TÊNIS Histórico! Guto Miguel é primeiro brasileiro campeão no juvenil de Roland Garros Brasil voltou a ter um representante na final juvenil de simples do torneio após 59 anos

Roland Garros teve um gostinho especial para os brasileiros neste ano. A começar por João Fonseca que, entre os profissionais, derrotou o maior vencedor da história do tênis Novak Djokovic (João acabou eliminado nas quartas de final).



E, neste sábado, foi a vez de Luís Guto Miguel, de 17 anos, tornar-se o primeiro brasileiro campeão de simples do torneio juvenil de Roland Garros, diante do americano Michael Antonius, por 2 sets a 0.

Passava das 9h (horário de Brasília), quando a partida no saibro parisiense foi iniciada. Bandeiras e camisas do Brasil foram vistas nas arquibancadas, que aplaudiram Guto ao vencer o primeiro set (6/3), marcado por duas quebras do brasileiro ao saque americano, além da entrega que fez o jovem goiano que vive em Brasília chegar a deixar a raquete cair ao defender uma bola de Antonius.

No segundo set, Guto chegou a apresentar alguns erros (imagina-se que por nervosismo), apesar de se manter à frente do americano. Antonius fez sua primeira quebra no jogo justamente quando o brasileiro sacava para o título, mas não foi o suficiente para colocar água no chope brasileiro: Guto levou a melhor e se sagrou campeão.





A última vez que um brasileiro havia disputado a final do torneio juvenil masculino de Roland Garros foi há 59 anos, em 1967, quando Luís Felipe Tavares terminou com o vice-campeonato. Antes dele, Edison Mandarino (1959) e Thomas Koch (1962 e 1963) também chegaram à decisão.

Já Gustavo Kuerten, o Guga, que mais tarde conquistaria três títulos na chave principal do Grand Slam francês (1997, 2000 e 2001), foi campeão juvenil de duplas em 1994, quando foi à final de Roland Garros ao lado do equatoriano Nicolás Lapentti.

Quem é Guto Miguel

Nascido em fevereiro de 2009, quando Guga já tinha até se aposentado, Luís Augusto Queiroz Miguel — o Guto — é natural de Goiás, mas vive na capital federal atualmente. Irmão do também tenista Luis Felipe Miguel, que é cinco anos mais velho, Guto chegou à final deste sábado após derrotar o compatriota Leonardo Storck na semifinal, por 2 sets a 1.

Em seu perfil no site da organização Rede Tenis Brasil, de quando tinha 15 anos, Guto apontava como ídolos Roger Federer e Novak Djokovic. O hobby favorito na ocasião era estar em família.

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Representante brasileiro numa final juvenil de simples em Roland Garros depois de 59 anos, Guto se disse "super feliz" ao avançar à sua primeira final de Grand Slams, da qual acabou campeão.

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