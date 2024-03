A- A+

Santa Cruz "Hoje é um novo Santa Cruz", ressalta Itamar por bom momento em 2024 A Cobra Coral alcançou o principal objetivo do ano que era garantir o calendário nacional e segue vivo na disputa do título Estadual

Ainda vivo na disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Pernambucano, já é possível afirmar que o Santa Cruz cumpriu seus objetivos básicos em 2024. O elenco montado praticamente do zero em novembro do ano passado garantiu a vaga na Série D da próxima temporada e o técnico Itamar Schülle, em entrevista após o empate contra o Sport, ressaltou o trabalho da diretoria coral na reconstrução do clube.

"Eu quero agradecer primeiro a Deus como sempre faço. Agradecer ao presidente Bruno Rodrigues e a toda direção. Eles têm feito um trabalho de excelência. Hoje é um novo Santa Cruz. Aqui dentro tudo flui, as coisas estão organizadas e cada vez mais se organizando. Pode não ter a Série D [neste ano], mas o que é o importante: a gente conquistou dentro do campo a vaga para o próximo ano", iniciou o comandante tricolor.

Com a vaga na Série D de 2025, Itamar reforçou que o Santa Cruz vai conseguir ter um planejamento mais fácil na próxima temporada. O treinador admitiu que escutou muitos "nãos" pela falta de calendário neste ano.

"A diretoria tem que ver quais atletas vão ficar, aí ano que vem você não começa do zero. Esse ano foi muito difícil montar o grupo porque a gente ouviu muito 'não'. 'Não' pelo passado, 'não' pelo curto período de contrato. Agora é o oposto, o campeonato nem terminou e meu celular não para de tocar com empresários indicando jogadores. Às vezes eu olho assim e penso: "ué, lá atrás eu pedi e o cara nem quis conversar comigo, agora está me ligando para ver se eu quero jogador pra Série D'. Olha como mudou", completou.

O Santa Cruz empatou com o Sport o jogo de ida pelo Campeonato Pernambucano em 1 a 1, no Arruda. O jogo da volta acontece no próximo sábado (16), na Arena Pernambuco. Quem vencer avança e, em caso de novo empate, a classificação será decidida nos pênaltis.

