"Hoje era indispensável vencer", diz Soso após Sport derrotar o Santa no clássico

“Clássico não se joga, se ganha”. Um ditado do futebol pode ser aplicado ao sentimento do torcedor do Sport após a vitória por 2x1 diante do Santa Cruz, neste sábado (20), na Arena de Pernambuco, pelo Campeonato Pernambucano. Mesmo sem uma grande exibição, os rubro-negros fizeram o dever de casa e ganharam o primeiro clássico estadual em 2024.





“Dou valor profundamente a essa vitória de hoje, ao esforço dos jogadores. Depois de uma derrota significativa (4x2 para o Retrô), o time teve personalidade e convicção. Hoje era indispensável vencer. Nós temos um espírito muito crítico quando se trata de desenvolvimento de comportamento, mas hoje era necessário a gente conquistar uma vitória, principalmente na companhia da torcida”, afirmou o técnico do Sport, Mariano Soso.



Quando questionado sobre o desempenho do meia Fabrício Dominguez, que entrou no segundo tempo e participou da construção da jogada que culminou no segundo gol do Sport, marcado por Fábio Matheus, Soso fez questão de reforçar o lado coletivo do time.



“Acredito que cada jogador tem um tempo de adaptação. Alguns conseguem de forma mais rápida. Considero que a entrada dele, de Fábio Matheus e Zé Roberto foram importantes para o resultado, mas o trabalho é coletivo”, ressaltou.



Com a vitória, o Sport pulou para a quinta posição do Estadual, com seis pontos. O próximo jogo da equipe é quinta (25), nos Aflitos, contra o Maguary. Oportunidade para o Leão seguir evoluindo no torneio.



“A equipe está em progressão. Construindo comportamentos, mas que ainda não são regulares. Acredito que estamos em construção. Agora é dar tempo de jogo, de forma contínua, construindo essa massa que pode se traduzir nas tarefas em campo”, finalizou.

